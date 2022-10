AS Roma worstelt zich in slotfase langs tien man van Hellas Verona

Maandag, 31 oktober 2022 om 20:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:55

AS Roma heeft zich maandagavond ternauwernood in de top vier van de Serie A weten te nestelen. De ploeg van trainer José Mourinho kwam tegen Hellas Verona op achterstand door Pawel Dawidowicz, die luttele minuten later rood pakte. Roma kwam op gelijke hoogte via Nicolò Zaniolo, waarna invaller Cristian Volpato er in de slotfase 1-2 van maakte. Stephan El Shaarawy maakte er daarna ook nog 1-3 van. Door de overwinning stijgen de Romeinen naar plek vier, terwijl Hellas negentiende blijft staan.

Aan de kant van Hellas ontbrak Simone Verdi, waardoor Adrien Tameze op tien stond geposteerd. Centraal achterin nam Dawidowicz de plek in van Isak Hien. Bij Roma stond Rick Karsdorp als rechtermiddenvelder in de basis. Grote tegenvaller voor Mourinho was het ontbreken van sterkhouder Leonardo Spinazzola, die op de training een spierblessure opliep. Zijn plek aan de linkerkant van het middenveld werd daarom ingenomen door Nicola Zalewski. Zaniolo, van nature meer een aanvallende middenvelder, stond naast Tammy Abraham in de spits opgesteld. Daardoor zaten onder meer Andrea Belotti en Eldor Shomurodov op de bank.

Roma had in de beginfase het betere van het spel, al kon de thuisploeg voorkomen dat het grote kansen tegen kreeg. In de negentiende minuut kwamen de bezoekers alsnog heel dichtbij via Abraham. De Engelse spits ontving de bal in het zestienmetergebied en zocht de verre hoek, maar vond de buitenkant van de paal. Even later was het aan de andere kant wel raak. Uit een hoekschop kwam de bal terecht bij Davide Faraoni, die besloot uit te halen en zag dat zijn schot getoucheerd werd door Dawidowicz. De bal vloog het net in, al hing er een lucht van buitenspel rondom de treffer van de Pool. In de herhaling bleek echter dat het doelpunt reglementair was: 1-0.

Nu wel raak! ?? Tammy Abraham weet hem opnieuw niet binnen te schieten, maar dan is er altijd nog Nicolo Zaniolo, 1-1 ??#ZiggoSport #SerieA #VeronaRoma pic.twitter.com/WmQIEYkCMj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 31, 2022

Vijf minuten later veranderde Dawidowicz van held naar schlemiel, toen hij op harde wijze het dijbeen van Zaniolo raakte. Na interventie van de VAR besloot scheidsrechter Juan Luca Sacchi tot het tonen van de rode kaart. Hellas hoopte daarna in ieder geval de rust te kunnen halen zonder tegendoelpunt, maar slaagde daar niet in. Tameze deed te lang over zijn opbouw, waardoor Mady Camara kon onderscheppen en doorlopen richting het zestienmetergebied. Daar speelde hij Abraham aan, die de bal in kansrijke positie op de paal schoot. Gelukkig voor de Engelsman stond Zaniolo klaar om de rebound binnen te tikken.

Roma vlak voor tijd op voorsprong ?? Een hele sterke actie van Nemanja Matic en invaller Cristian Volpato met de 1-2 ??#ZiggoSport #SerieA #VeronaRoma pic.twitter.com/WIx9YH3vzX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 31, 2022

Een kleine tien minuten na rust gaf Zaniolo toch aan niet verder te kunnen na de eerdere charge van Dawidowicz, waardoor Mourinho besloot om Belotti in te brengen. De spits kwam even na een uur spelen tot een schot, dat eenvoudig gekeerd kon worden door doelman Lorenzo Montipo. De doelman van Hellas moest even later weer in actie komen, toen Belotti een ogenschijnlijke voorzet bijna in de korte hoek zag belanden.

Tien minuten voor tijd kreeg invaller Nemanja Matic een enorme kans op de 1-2. Een voorzet van Lorenzo Pellegrini kwam op het hoofd van de voormalig Vitesse-huurling, die keihard tegen de lat kopte. Twee minuten voor tijd was Matic goud waard. Na een fraaie actie aan de linkerkant van het strafschopgebied vond hij Volpato, die met links in de verre hoek afrondde: 1-2. El Shaarawy maakte er na een fraaie pass van Volpato ook nog 1-3 van, door in de verre hoek raak te schieten.