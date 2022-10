Perez: ‘Toen hij erin kwam, was het van: hè hè, we hebben onze leider terug’

Maandag, 31 oktober 2022

Luuk de Jong maakt goede kans op een WK-selectie, denkt Voetbalpraat. Het drietal tafelgasten van presentator Wouter Bouwman – Hans Kraay junior, Sjoerd Mossou en Kenneth Perez – deelt zo de mening van Rafael van der Vaart, die zondag verkondigde dat de spits van PSV zeker mee moet naar Qatar. Laatstgenoemde deed echter ook de boude uitspraak dat De Jong 'niet kan voetballen' – iets waar met name Kraay junior graag op in wil gaan.

De Jong komt ter sprake naar aanleiding van zijn sterke optreden tegen NEC zondag (3-0 winst). "Die was wel heel goed gisteren", vindt Perez, die vervolgens de woorden van Van der Vaart aanhaalt. "Dat was helemaal geen goede voetballer, heb ik gehoord." Kraay junior was nog niet op de hoogte van de woorden van Van der Vaart. "Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik een Rafael-fan ben, maar ook een hele grote Luuk de Jong-fan", steekt Kraay junior van wal. "Bij Twente heb ik al gezien dat, ondanks dat hij er niet als een technische voetballer uitziet en bijloopt, dat je met hem (De Jong, red.) best wel door kan voetballen."

Perez, die in het slot van zijn carrière nog even samenspeelde met De Jong, kan zich daar enigszins in vinden. "Hij is geen mooie voetballer. Maar hij heeft een bepaalde techniek. Voor topniveau is hij een beperkte voetballer, dat zag ik ook bij Barcelona, ondanks zijn enorme waarde. Maar bij PSV: ongelooflijk waardevol. Je zag donderdag (tegen Arsenal, 2-0 winst, red.) toen hij in het veld stond het elftal denken van: hè hè, we hebben onze kapstok terug, onze leider. Dat is gewoon knap."

De Deen denkt dan ook dat de spits uit Goirle goede kans maakt op een reisje naar de Golfstaat. "Hij heeft een bepaalde gave om altijd belangrijke doelpunten te maken. Als hij erin komt gebeurt er wel iets, en daarom denk ik: een WK-plek..." "Je hoeft niet te denken", reageert Kraay junior. "Vóór Arsenal was dat toch al een uitgemaakte zaak?" Mossou trekt echter nog even aan de rem. "Hij heeft nog nooit een minuut onder Van Gaal gemaakt. Dus ik vind het extra apart dat iedereen maar zegt dat hij meegaat."