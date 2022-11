Unibet: een odd van 4.15 (!) voor de zesde CL-overwinning van Napoli!

Dinsdag, 1 november 2022 om 11:30 • Laatste update: 10:31

Het tot dusver foutloze Napoli gaat dinsdagavond op bezoek bij Liverpool in de afsluitende wedstrijd in Groep A van de Champions League. Waar de Napolitanen in grootse vorm verkeren, is Liverpool momenteel slechts middenmoter in de Premier League. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op deze Europese kraker!

Liverpool moest afgelopen weekend in de Premier League opnieuw een tamelijk gênante thuisnederlaag slikken tegen Leeds United (1-2). The Reds zijn in het miljardenbal echter wel al verzekerd van de volgende ronde. Uit de eerste vijf wedstrijden in de Champions League werden twaalf punten behaald. Dinsdag hoopt het elftal van Jürgen Klopp daar in eigen huis drie punten aan toe te voegen.

Napoli staat momenteel stijf bovenaan in de Serie A. De nauwste achtervolger, in naam van Atalanta Bergamo, staat op maar liefst vijf punten. Ook in de Champions League is Napoli koploper: elke wedstrijd werd winnend afgesloten. In de eerste ontmoeting van dit seizoen waren de Italianen thuis met 4-1 te sterk voor Liverpool. Piotr Zielinski was in die wedstrijd de absolute uitblinker met twee treffers.

De fans van Liverpool zullen dinsdagavond voornamelijk doelpunten verwachten van Mohamed Salah. De Egyptenaar staat dit CL-seizoen al op zes treffers en één assist. Bij Napoli delen Giovanni Simeone en Giacomo Raspadori de eer van clubtopscorer in Europa met vier treffers. Superspits Victor Osimhen moest drie wedstrijden missen vanwege een blessure. De wedstrijd van dinsdag begint om 21.00 uur.

