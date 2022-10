Barcelona mengt zich in strijd met Real en Chelsea

Chelsea is net als Manchester United geïnteresseerd in de diensten van Jeremie Frimpong. De 21-jarige Nederlandse rechtsback ligt nog tot medio 2025 vast bij Bayer Leverkusen (Football Transfers)

Sporting CP wil daadwerkelijk werk maken van een terugkeer van Cristiano Ronaldo. De Portugese club hoopt de 37-jarige superster van Manchester United te verleiden met overwintering in de Champions League. (the Mirror)