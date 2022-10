Verbazing over ‘koopziek’ Ajax: ‘Hij is niet goed genoeg voor de Europese top’

Maandag, 31 oktober 2022 om 16:09 • Wessel Antes

Jeroen Elshoff is totaal niet onder de indruk van Ajax-verdediger Calvin Bassey, zo zegt hij maandag in de NOS Voetbalpodcast. De journalist denkt niet dat de 22-jarige linkspoot goed genoeg is voor de Europese top. Bassey werd deze zomer voor circa 23 miljoen euro overgenomen van Rangers en die transfer is volgens de overige journalisten aan tafel onderdeel van een groter probleem.

Op de vraag van presentator Arno Vermeulen wat er mis is gegaan bij Ajax is zijn collega Elshoff duidelijk. “Bassey. Ik vind hem toch niet goed genoeg voor de Europese top. Hij is onrustig aan de bal. Bij dit elftal liggen de verwachtingen gewoon hoger.” Vermeulen concludeert dat Bassey ongeveer de enige aankoop is die speelt en duidt daarmee een groter probleem aan. “Is het aankoopbeleid niet gewoon mislukt afgelopen zomer?”, vraagt hij zich hardop af.

Elshoff vindt het argument dat er te veel is veranderd in de selectie van Ajax flauwekul. “Volgens mij spelen er nog steeds zeven spelers van het elftal dat vorig jaar in Europa speelde. Die staan gewoon nog in de basis hoor.” Jan Roelfs vindt dat Ajax te massaal heeft ingekocht. “Als Ajax niet zo massaal had ingekocht en was teruggevallen op relatief nieuwe spelers als Taylor en Rensch was het verwachtingspatroon gewoon niet zo hoog geweest. Nu loop je daar tegenaan.”

Vermeulen vraagt zich vervolgens af of Ajax te koopziek is geweest. Jeroen Stekelenburg denkt van wel. “Dat vind ik wel. Er zat weinig creativiteit in de aankopen. Met Antony en Álvarez werden er spelers gekocht die bij ons niet op de radar stonden. Nu kopen ze de centrale verdediger van de finalist van de Europa League en Bergwijn. Het enige dat ze daarvoor gedaan hebben is onderhandelen.”

Toch denkt Stekelenburg dat men alles momenteel te zwaar weegt rondom de Amsterdamse club. “Ik zeg niet dat het goed is bij Ajax, maar ze staan bovenaan in de Eredivisie en hebben verloren van Napoli, die zijn echt heel erg goed. Liverpool is momenteel misschien een middenmoter in Engeland, maar heeft de afgelopen vijf jaar drie keer in de finale van de Champions League gestaan.” Aanstaande zondag kan Ajax de koppositie verstevigen door in eigen huis te winnen van PSV, dat met een punt minder op de tweede plek staat. Bovendien heeft Ajax nog een thuiswedstrijd tegen Vitesse tegoed. Dinsdagavond wacht eerst een Champions League-ontmoeting met Rangers in Glasgow.