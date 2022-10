Nagelsmann spreekt zich uit over basisplaats Gravenberch en blessure De Ligt

Maandag, 31 oktober 2022 om 15:12 • Wessel Antes • Laatste update: 15:22

Ryan Gravenberch mag dinsdagavond starten bij Bayern München in het Champions League-duel met Internazionale. Zodoende geeft trainer Julian Nagelsmann de twintigjarige middenvelder voor het eerst in bijna een maand tijd de kans als basisspeler bij Der Rekordmeister. Het is daardoor zeer waarschijnlijk dat bondscoach Louis van Gaal de wedstrijd vol aandacht gaat bekijken, hoewel de geblesseerde Matthijs de Ligt niet van de partij is.

Bayern is al zeker van de eerste plaats in Groep C van het miljardenbal, waardoor Nagelsmann geen onnodige risico’s hoeft te nemen. De Duitser geeft op de vooruitblikkende persconferentie glashelder aan dat Gravenberch zal spelen vanaf de aftrap. “We gaan wat rouleren, want een aantal spelers is vermoeid. Gravenberch speelt sowieso.” Voor De Ligt komt de wedstrijd nog te vroeg, zo zegt Nagelsmann. “De Ligt is er niet bij, maar in het weekend misschien wel weer.”

Op slag van rust in het duel met FSV Mainz 05 (6-2 winst) greep De Ligt afgelopen weekend naar zijn linkerbovenbeen. De voormalig Ajacied bleef dan ook in de kleedkamer achter voor het tweede bedrijf. Dat was echter uit voorzorg, liet De Ligt na afloop al weten. "Ik geloof niet dat het iets ernstigs is", verklaarde de 24-jarige stopper tegenover AZ. De 38-voudig international hoeft zich op het gebied van zijn fitheid in ieder geval niet druk te maken over het missen van het WK in Qatar.

Waar De Ligt wel een zekerheidje lijkt in de definitieve selectie van Van Gaal, is Gravenberch nog een groot vraagteken. Tijdens de afgelopen interlandperiode zat de middenvelder nog bij Jong Oranje. Na blessures van Memphis Depay, Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners werd hij alsnog opgeroepen. Gravenberch kwam sinds zijn transfer naar Bayern slechts 407 speelminuten in actie voor de Duitse grootmacht. Zijn laatste basisplaats dateert van 4 oktober, toen Bayern in eigen huis met 5-0 te sterk was voor Viktoria Plzen.