UniBoost: een odd van 50.00 voor een uitzege van Ajax op Rangers!

Maandag, 31 oktober 2022 om 14:43 • Laatste update: 15:01

Ajax wacht dinsdagavond een bezoek aan het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst op Ibrox. Inzet is de derde plaats in Groep A, waarmee de Amsterdammers zich verzekeren van overwintering in de Europa League. Win vijftig keer je inzet bij een uitzege van Ajax op Rangers! De maximale inzet bedraagt één euro, waarmee je in totaal vijftig euro winst kan pakken. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit Champions League-duel.

Ajax won vorige maand nog met 4-0 in de Johan Cruijff ArenA van Rangers, waardoor de Amsterdammers vrijwel zeker zijn van de derde plaats. Bij een gelijke stand geeft het resultaat in de onderlinge duels de doorslag. Ajax hoopt de Champions League-poulefase nog enigszins met een positief gevoel af te sluiten, want Napoli en Liverpool bleken duidelijk een maatje te groot. Schreuder zag zijn ploeg in vijf Europese duels maar liefst vijftien tegentreffers incasseren. Vorige week woensdag ging Ajax in eigen huis na een sterke start met duidelijke cijfers onderuit tegen Liverpool (0-3).

Net als Ajax had ook Rangers geen enkele schijn van kans in de onderlinge ontmoetingen met Napoli en Liverpool. The Gers zijn nog puntloos en het ontluisterende doelsaldo spreekt boekdelen: 1-19. De ploeg van Van Bronckhorst staat voor een schier onmogelijke opdracht om Ajax dinsdagavond met vijf goals verschil te verslaan. Rangers tankte zaterdag in ieder geval wel het nodige vertrouwen. Het kende een stroeve start tegen Aberdeen, maar uiteindelijk werd er door de titelkandidaat in de Schotse Premier League met 4-1 gewonnen.

Bij Ajax zijn de ogen vooral gericht op Brian Brobbey. De twintigjarige spits heeft de concurrentiestrijd met Mohammed Kudus in de punt van de aanval in zijn voordeel beslecht en kon recent rekenen op lovende woorden van trainer Alfred Schreuder. Dit seizoen noteerde hij in zeventien officiële duels acht treffers en drie assists.

