Verguisde Piqué opnieuw gespreksthema na opvallende keuze Enrique

Maandag, 31 oktober 2022 om 13:46 • Wessel Antes • Laatste update: 14:34

De kans is aanwezig dat Gerard Piqué een opvallende terugkeer gaat maken in het nationale elftal van Spanje, zo meldt Marca maandag. De 35-jarige verdediger van Barcelona zette in 2018 een punt achter zijn interlandcarrière, maar is net als Sergio Ramos opgenomen in de 55-koppige voorselectie van bondscoach Luis Enrique voor het WK in Qatar.

De keuze is opmerkelijk te noemen aangezien Piqué allesbehalve populair is bij het Spaanse volk. De mandekker kwam in het verleden regelmatig met steunbetuigingen voor de Catalaanse onafhankelijkheid. Daarnaast liet hij zich in de media regelmatig negatief uit over Real Madrid en collega-international Ramos. De twee vormden jarenlang een centraal duo bij de Spaanse nationale ploeg.

Piqué speelde tot dusver 102 interlands voor Spanje, waarin hij goed was voor vijf treffers en drie assists. De rechtspoot was basisklant tijdens de gewonnen WK-finale van 2010 tegen Oranje (0-1). Daarnaast stond Piqué in de basis toen Spanje Italië versloeg tijdens de EK-finale van 2012 (4-0). Voor een definitieve oproep heeft Piqué centraal achterin concurrentie van Ramos, Pau Torres, Eric García, Diego Llorente, Aymeric Laporte en Iñigo Martínez.

Enrique maakt volop gebruik van de grote voorselectie die hij mag inleveren bij de FIFA. Waar Louis van Gaal slechts 39 namen selecteerde, kiest de Spanjaard met 55 namen voor een volle lijst. Uiteindelijk mag elk land 26 spelers meenemen naar Qatar. In Groep E neemt Spanje het op tegen Costa Rica, Duitsland en Japan. Wanneer Enrique daadwerkelijk voor Ramos kiest staat de mandekker van Paris Saint-Germain voor zijn eerste interland sinds maart 2021.