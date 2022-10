Erik ten Hag vol lof na nipte zege op West Ham: ‘Hij is ons cement’

Maandag, 31 oktober 2022 om 12:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:03

Erik ten Hag is enorm te spreken over de prestaties van Casemiro. De Braziliaan maakte afgelopen zomer voor minimaal zeventig miljoen euro de overstap van Real Madrid naar Manchester United en verzekerde zich begin oktober van een basisplaats onder de Nederlandse manager. “Hij is het cement op ons middenveld”, aldus Ten Hag.

Manchester United wist zondag in eigen huis met hangen en wurgen een zege over de streep te trekken tegen West Ham United. Hierdoor stegen the Red Devils naar de vijfde plaats in de Premier League. De laatste competitienederlaag dateert van 2 oktober, toen Manchester United hard onderuit ging tegen aartsrivaal Manchester City (6-3). Dat United de laatste weken zo goed presteert, komt volgens Ten Hag mede door de inbreng van Casemiro.

“Ik noem Casemiro het cement op ons middenveld”, zei Ten Hag op de persconferentie na de wedstrijd tegen West Ham. “Casemiro maakt zowel in balbezit als zonder zo'n enorm verschil. Hij geeft het team iets extra’s en helpt ons om te domineren.” Met Casemiro binnen de lijnen verloor United dit seizoen pas twee keer.

“Casemiro kan het spel ook lezen en hij helpt de spelers door ze in de juiste positie te coachen. Hij anticipeert zowel in balbezit als zonder en ziet ook de passes tussen de linies”, aldus Ten Hag. Het is niet de eerste keer dat de manager de loftrompet steekt over zijn pupil. Na de overwinning op Tottenham Hotspur (2-0) zei Ten Hag dat de middenvelder elke cent waard is die the Mancunians deze zomer aan Real betaalden.

Casemiro zelf liet zich zelf onlangs tijdens een persconferentie ook lovend uit over Ten Hag. “Ik denk dat Manchester United een geweldige manager heeft, want dat was al te zien bij Ajax. Ik denk dat hij het hier goed doet. Hij moet hier werken met een diverse groep spelers, maar ik geloof dat we ons zullen aanpassen aan zijn speelstijl."