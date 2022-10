Unnerstall spreekt voorkeur uit voor Oranje-doelman: ‘Hij doet het uitstekend’

Maandag, 31 oktober 2022 om 12:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:09

Als het aan FC Twente-goalie Lars Unnerstall ligt, verdedigt Mark Flekken op het WK in Qatar het doel van het Nederlands elftal. Mede dankzij uitstekende optredens van de 29-jarige doelman staat SC Freiburg momenteel op een knappe derde plaats in de Bundesliga. Unnerstall heeft in een interview met Voetbal International lovende woorden over voor zijn collega.

Niet alleen in de Bundesliga gaat het Freiburg voor de wind, want ook in Europa presteren de Duitsers naar behoren. Freiburg leed pas één keer puntenverlies en is zodoende verzekerd van winst in Groep G van de Europa League. Zaterdag werd er met 0-2 gewonnen op bezoek bij hekkensluiter Schalke 04. Voor Flekken was het alweer zijn zevende clean sheet van het Bundesliga-seizoen.

Unnerstall heeft Flekken in Duitsland ook aan het werk gezien en is onder de indruk van doelman. De sluitpost van FC Twente weet wel wie hij op zou stellen op het WK in Qatar als hij Louis van Gaal was. “Ik zou voor Mark Flekken gaan. Hij doet het echt uitstekend bij Freiburg. Speelt nu Europees, doet het ook op dat niveau goed. Hij is de Nederlandse doelman die de meeste wedstrijden achter elkaar op hoog niveau heeft gepresteerd. Hij zit in het goede ritme”, aldus Unnerstall.

Unnerstall vindt Flekken vooral voetballend ‘erg sterk’. “Maar ik denk dat Louis van Gaal dat ook graag wil zien. Niet iedereen in Nederland krijgt volgens mij mee wat Flekken in Duitsland laat zien, maar ik wel. Hij doet het al jaren goed.” De uitstekende prestaties van de doelman vielen bondscoach Van Gaal wel op. De keuzeheer van Oranje liet Flekken in maart van dit jaar debuteren tegen Denemarken (4-2 winst). Flekken behoort tot de 39 namen die de bondscoach opnam in zijn voorselectie voor het eindtoernooi. Ook Remko Pasveer, Jasper Cillessen, Justin Bijlow en Andries Noppert maken nog kans.