De 22e editie van het WK voetbal gaat bijna van start. Vanaf 20 november gaan 32 landen in Qatar strijden om de felbegeerde titel. De spelers van Nederland, België, Frankrijk en Brazilië zijn bij het grote publiek bekend, maar hoe staan landen als Australië, Zuid-Korea en Servië ervoor? In deze rubriek blikt Voetbalzone per poule vooruit op het WK en in de eerste editie is het de beurt aan Groep A, waar onder meer Oranje in zit.

Qatar

Gastland Qatar is de nummer 48 van de FIFA Wereldranglijst. In de selectie van Qatar zit geen bekende naam die er tussenuit springt. Alle spelers van Qatar spelen in hun eigen binnenlandse competitie. De speler met de indrukwekkendste loopbaan is ongetwijfeld linksvoor Akram Afif. De in Doha geboren aanvaller speelde een lange tijd in Europa voor clubs als Villarreal, Sporting Gijón en KAS Eupen. Ook wist Afif in 83 interlands voor Qatar 24 keer het net te vinden. Een andere speler om in de gaten te houden is Almoez Ali. De spits was in 73 interlands al 33 keer trefzeker.

De oliestaat aan de Perzische Golf bereikte in 2019 de finale van de Asian Cup. In de finale bleek Japan een maatje te groot en ging het 3-1 ten onder. Tevens wist Qatar de derde plaats te bemachtigen in de FIFA Arab Cup vorig jaar. In de halve finale was Algerije met 2-1 te sterk, al deden sterkhouders als Riyad Mahrez en Ismaël Bennacer niet mee vanwege het feit dat de competities in Europa gewoon verder gingen tijdens dit toernooi. Vandaar dat de derde plek van Qatar wellicht iets geflatteerd is. Ook speelde Qatar in aanloop naar het WK een aantal oefenwedstrijden. Guatemala werd met 2-0 verslagen en ook Ghana, dat weliswaar zonder sterkhouders speelde, werd aan de zegekar gebonden. Nog meer goed nieuws voor Qatar: Zuid-Afrika, dat het toernooi in 2010 organiseerde, is het enige gastland in de geschiedenis dat zich niet kwalificeerde voor de knock-outfase. Qatar speelt op 20 november de openingswedstrijd tegen Ecuador, mag op 25 november aantreden tegen Senegal en op 29 november tegen Nederland.

Ecuador

Ecuador doet in november voor de vierde keer mee aan het WK ten faveure van grote voetballanden als Colombia en Chili. Een echte sterspeler van een Europese grootmacht heeft Ecuador niet, maar de selectie heeft toch een aantal herkenbare namen. Aanvoerder Enner Valencia maakte lang furore in bij Everton en West Ham United en de spits speelt nu als vaste basiskracht bij Fenerbahçe, waar hij de smaak dit seizoen goed te pakken heeft: Hij scoorde in de eerste negen competitieduels maar liefst tien keer voor de Gele Kanaries. Met een gemiddelde leeftijd van 24,7 oud heeft Ecuador een relatief jonge selectie. Zo heeft het Zuid-Amerikaanse land onder meer talenten als Moisés Caicedo (Brighton Hove & Albion) en Piero Hincapié (Bayer Leverkusen) in de gelederen.

Enner Valencia is een van de smaakmakers bij Ecuador.

In Zuid-Amerika gaan de top vier-landen van de kwalificatiepoule door naar het WK. Ecuador eindigde voor het WK in Qatar als vierde en liet Peru op twee punten achterstand met lege handen achter. In deze kwalificatiereeks, wist La Tri zelfs met 6-1 van Colombia te winnen en werd ook Uruguay met 4-2 verslagen. Daar waar het scoren Ecuador in de kwalificatie nog gemakkelijk afging, lukte het in de afgelopen oefenwedstrijden niet om het doel van de tegenstander te vinden: Tegen Japan en Saudi-Arabië werd twee keer met 0-0 gelijkgespeeld. Ook in juni, toen er tegen Mexico, Nigeria en Kaapverdië werd geoefend, scoorde Ecuador maar twee keer. Buiten het feit dat Ecuador lastig scoort, krijgt het ook weinig doelpunten tegen. In de vijf genoemde oefenwedstrijden hierboven werd er niet verloren en moest Ecuador geen enkele keer (!) keer een tegentreffer incasseren. Ecuador trapt samen met Qatar het WK af op 20 november. Op 25 november spelen zij tegen Oranje en sluiten ze de poule op 29 november af tegen Senegal.

Senegal

Senegal wordt samen met Nederland gezien als favoriet om deze poule door te komen. Dat is niet zo gek. Senegal is de nummer 18 van de FIFA wereldranglijst en heeft een hoop topspelers in de selectie. De bekendste namen zijn ongetwijfeld Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy (beiden Chelsea) en Sadio Mané (Bayern München). De Leeuwen van Taranga kunnen naast deze topspelers beschikken over Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest) Idrissa Gueye (Everton) en Ismaïlia Sarr (Watford).Vooral laatstgenoemde is goed in vorm bij zijn club. Sarr maakte in twaalf wedstrijden dit seizoen al vijf goals en gaf daarnaast drie assists. Ook was hij met een doelpunt in de kwartfinale en een assist in de halve finale, van grote waarde bij de verovering van de Africa Cup in 2021.

De finale van de Africa Cup of Nations werd gespeeld tegen het Egypte van Mohamed Salah. De wedstrijd eindigde in een 0-0 gelijkspel en Senegal wist de overwinning via penalty’s naar zich toe te trekken. Ook slaagde Senegal erin de kwalificatiepoule winnend af te sluiten. In de poule met Togo, Namibië en Congo, werd niet één keer verloren. De tien winnaars van de poules speelden in een tweeluik tegen elkaar om de vijf WK-tickets te verdelen. In dit tweeluik werd weer Egypte verslagen, wederom via penalty’s.

Kalidou Koulibaly, is de rots in de branding bij Senegal.

Voor de start van het WK speelde Senegal nog twee oefenwedstrijden. De wedstrijd tegen Bolivia werd met 0-2 gewonnen, maar tegen WK-deelnemer Iran bleven de Senegalezen steken op 1-1. Het aankomende WK in Qatar is niet de eerste voor Senegal. In 2002 bereikte Senegal zelfs de kwartfinale en won het in de poule van Frankrijk. Ook in Rusland in 2018 was het West-Afrikaanse land aanwezig. Op dit WK werd Senegal dankzij het aantal gele kaarten uitgeschakeld in de groepsfase. Het land had net zoveel punten, doelpunten voor en doelpunten tegen als Japan. Het onderling resultaat was ook gelijk, alleen had Senegal meer gele kaarten dan Japan verzameld. Senegal werd zo het eerste land dat ooit werd geëlimineerd op basis van het aantal gele kaarten. Oranje is op 21 november de eerste tegenstander van Sadio Mané en consorten. Op 25 november is Qatar de tegenstander en op 29 november staat de confrontatie met Ecuador op het programma.

Nederland

Nederland is de absolute topfavoriet van poule A. Oranje beschikt over een aantal hele grote namen. Met name Van Dijk (Liverpool) en De Jong (Barcelona) worden gezien als absolute wereldsterren. Belangrijkste doelpuntenmaker van Oranje is Memphis Depay. Het is echter nog maar de vraag of Memphis de race tegen de klok gaat halen. De aanvaller leek snel te herstellen van een hamstringblessure, maar reisde niet af met de selectie naar Tsjechië voor het Champions League-duel van dinsdag tegen Viktoria Plzen. Mogelijk is de aanvaller er zaterdag in het thuisduel met Almería wel bij.

Sinds het aanstellen van Louis van Gaal als bondscoach verloor het Nederlands elftal nog geen wedstrijd. Van de afgelopen vijftien wedstrijden werden er elf gewonnen en vier gelijkgespeeld. In deze reeks werd België twee keer verslagen en kwam ook Duitsland niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Oranje. Daarnaast mag Nederland zich op gaan maken voor de Final Four van de Nations League. Daar heeft het land zich voor gekwalificeerd door in de poulefase Polen, Wales en België achter zich te houden. Tijdens het WK van 2014 was Louis van Gaal ook trainer van het Nederlands elftal en toen werd in Brazilië de derde plek behaald. Het is tevens goed nieuws voor Oranje dat het sinds de opzet met poulefases wordt gebruikt, altijd door de groep heen is gekomen op een WK. Nederland begint het WK op 21 november met een wedstrijd tegen Senegal. Op 25 en 29 november zijn respectievelijk Ecuador en Qatar de tegenstander.