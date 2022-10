Virgil van Dijk hard aangepakt: ‘Hij staat daar maar en kijkt toe'

Maandag, 31 oktober 2022 om 08:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:37

Dat Liverpool zaterdag met 1-2 op Anfield verloor van Leeds United, hebben the Reds volgens Steve Nicol te wijten aan het slechte verdedigen van Virgil van Dijk. De clubicoon is van mening dat de mandekker niet vrijuit ging bij de late winnende treffer van Crysensio Summerville. “Hij staat daar maar en kijkt toe”, aldus Nicol.

Met de thuisnedederlaag kwam er afgelopen zaterdag een einde aan een meer dan noemenswaardige statistiek van Van Dijk. Nog nooit werd Liverpool in eigen huis verslagen in een Premier League-wedstrijd wanneer de 31-jarige stopper meedeed. Summerville maakte zaterdag een einde aan die reeks, door Leeds United in de 89ste minuut een overwinning te bezorgen op Anfield. Zeventig wedstrijden lang hield Van Dijk het vol. Vooral Van Dijk moet het na de vierde competitienederlaag van Liverpool in dit seizoen ontgelden.

?? WAT. EEN. MOMENT! Wat een prachtig moment voor Crysencio Summerville! In de 89e minuut scoort de Nederlander de 1-2, waardoor Leeds United wint op Anfield! #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/8U80LpCmbN — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 29, 2022

“Dat laatste doelpunt is de schuld van Van Dijk”, zegt Nicol tegenover de Liverpool Echo. De clubicoon stelt dat de aanvoerder van het Nederlands elftal meer had kunnen doen om de winnende treffer te voorkomen. “Bij die laatste goal beweegt Van Dijk zijn voeten helemaal niet. Summerville krijgt de bal en maakt eigenlijk twee bewegingen en Van Dijk reageert op geen één beweging. Ik begrijp dat het allemaal snel gaat en Van Dijk snel moet reageren, maar hij beweegt helemaal niet. Ook zijn lichaam niet. Hij staat erbij en kijkt ernaar.”

Volgens Nicol verdedigt Liverpool momenteel niet als team. “Een paar jaar geleden zou de hele verdediging van Liverpool Leeds op hun eigen helft vastzetten. Twee jaar geleden verdedigden ze als een team. Vandaag de dag verdedigt Liverpool niet. Niet voorin, niet op het middenveld en ook niet achterin.” De ploeg van manager Jürgen Klopp stelt dit seizoen vooral in competitieverband hevig teleur. Liverpool verloor ruim een week geleden ook al op bezoek bij hekkensluiter Nottingham Forest (1-0) en bivakkeert momenteel op een negende plaats in de Premier League. De achterstand op koploper Arsenal bedraagt inmiddels al vijftien punten.