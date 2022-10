Van Gaal van advies voorzien: ‘Hij heeft het vlak voor het WK op zijn heupen’

Maandag, 31 oktober 2022 om 07:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:59

Algemeen Dagblad-journalisten Mikos Gouka en Sjoerd Mossou zijn van mening dat bondscoach Louis van Gaal Xavi Simons moet selecteren voor het WK in Qatar. De middenvelder annex aanvaller behoort tot de 39-koppige voorselectie van het Nederlands elftal en verkeert de laatste weken in bloedvorm bij PSV.

“Van Gaal heeft gezegd dat als een speler in topvorm is, hij hem meeneemt", zegt Gouka in de AD Voetbal podcast. “Ook al heeft hij niet meegetraind, dat is eigenlijk wel een vereiste van Van Gaal. Simons is in topvorm. Een speler die het echt op zijn heupen heeft vlak voor het WK. Waarom zou je die niet een van de 26 maken?” Simons noteerde dit seizoen al tien goals en vier assist en solliciteert daarmee volgens Gouka serieus naar een uitverkiezing voor het WK.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Mossou ziet kansen voor de in vorm verkerende Simons. “Voor de voorste drie posities heb je Memphis Depay, Steven Bergwijn en een nummer 10. Memphis heeft nog steeds niet gespeeld. Bergwijn heeft het bij Oranje altijd goed gedaan, maar is tegengevallen op Champions League-niveau. Hij speelt in Oranje in een soort koppeltje met Memphis, dat gaat hartstikke goed, laat dat gezegd zijn. Dat zal waarschijnlijk het koppel zijn dat gaat starten op het WK. En wie er op tien speelt ligt aan de rest van het middenveld.”

“Hij zal waarschijnlijk dan een 10 óf een tweede zwervende spits zijn”, vervolgt Mossou, die niet verwacht dat Simons onder Van Gaal direct op een basisplaats hoeft te rekenen op het WK. “Het zou heel goed kunnen dat hij een soort Memphis-rol krijgt als op het WK 2014: een jongen die af en toe na een uur spelen invalt en die daar wat extra’s en frisheid brengt. Het zou me verbazen als hij er niet bij zit.”

Ruud van Nistelrooij liet zich vorige week na de 2-0 zege op Arsenal in de Europa League nog lovend uit over Simons. De technicus was een plaag voor de Arsenal-verdediging en heeft zich volgens zijn trainer laten zien aan bondscoach Van Gaal. “Hij heeft het altijd goed verwoord. Het gaat erom dat je elke week presteert. Dat geldt ook voor Luuk de Jong en andere spelers in de selectie. Je moet aan de bondscoach laten zien dat je de weerstand aankan en een bijdrage kan leveren aan het spel bij Oranje. Ik denk dat Simons dat vandaag heeft laten zien. Hij is op de juiste weg. We zullen zien wat er gebeurt als hij dit weet vast te houden”, aldus Van Nistelrooij.