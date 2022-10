VZ 5: Oranje wordt ingeruild voor Marokko; PSV wint moeiteloos

Maandag, 31 oktober 2022 om 00:00 • Laatste update: 00:16

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Overstap van Oranje naar Marokko is ingezet: ‘Ik hoop er op WK bij te zijn’

De kans bestaat dat PSV’er Anwar El Ghazi komende winter te bewonderen is op het WK in Qatar. De 27-jarige aanvaller heeft twee A-interlands voor Nederland achter zijn naam staan, maar hoopt met Marokko mee te gaan naar het eindtoernooi wat over iets minder dan een maand begint. El Ghazi, die met drie doelpunten in zes wedstrijden prima is begonnen aan het Eredivisie-seizoen, geeft aan dat de eerste maatregelen voor een eventuele deelname aan het WK al getroffen zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lees hier meer over de keuze van El Ghazi

Hoofdrollen voor Cody Gakpo en de arbitrage tijdens simpele zege van PSV

PSV heeft de thuiswedstrijd tegen NEC simpel in winst omgezet. De Eindhovenaren waren vooral voor rust veel sterker dan het bezoek uit Gelderland en wonnen uiteindelijk verdiend met 3-0. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof eiste wel een hoofdrol voor zich op, aangezien twee PSV-goals niet onomstreden waren en er ook nog een treffer van Luuk de Jong werd afgekeurd. Cody Gakpo liet zich ondertussen van zijn beste kant zien door twee assists af te leveren.

Klik hier voor meer details over de winst van PSV

Rashford de gevierde man met honderdste treffer in dienst van Man United

Manchester United heeft zondagavond met hangen en wurgen een thuiszege over de streep getrokken. Marcus Rashford nam tegen West Ham United de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening: 1-0. Voor Rashford was het alweer zijn honderdste treffer in het shirt van the Red Devils over alle competities. David de Gea was de andere uitblinker met enkele uitstekende reddingen. Door de overwinning stijgt Manchester United één plek, het staat nu vijfde met 23 punten uit twaalf duels.

Hier vind je meer informatie over de zege van United

Asensio schlemiel van Real Madrid met handsbal; eerste rood ooit (!) Kroos

Real Madrid heeft een misstap begaan in de strijd om de Spaanse landstitel. De koploper in LaLiga morste zondag in het eigen Santiago Bernabéu dure punten tegen nummer negentien Girona: 1-1. Vinícius Júnior leek Real aan de winst te helpen in de slotfase, maar de bezoekers kwamen middels een strafschop alsnog langszij. De voorsprong op nummer twee Barcelona bedraagt nog slechts een punt. Ballon d'Or-winnaar Karim Benzema was wederom niet fit genoeg om te spelen bij de Madrilenen.

Het hele verhaal over de handsbal bij Real Madrid lees je hier

Van Bommel heeft pech met Janssen en vervolgt ongelooflijk slechte serie

Mark van Bommel heeft zondag met Royal Antwerp FC zijn vierde nederlaag in de laatste zes duels geleden. De oefenmeester had tot begin oktober nog geen wedstrijd verloren in België, maar stapte zondag tegen middenmoter Charlerloi opnieuw zonder punten van het veld: 1-0. Vincent Janssen kwam met een kopbal op de lat in de 96e minuut nog wel dichtbij. Nummer twee Antwerp staat nu al zeven punten achter op koploper KRC Genk.

Lees hier het complete artikel over de dramatische serie van Antwerp