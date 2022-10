V/d Vaart: ‘Hij kan niet voetballen, vind ik echt. Maar hij moet mee met Oranje’

Zondag, 30 oktober 2022 om 23:50 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:57

Rafael van der Vaart is van mening dat Luuk de Jong mee moet met Oranje naar het WK in Qatar, maar is ook kritisch op de aanvoerder van PSV. De oud-middenvelder zag de 32-jarige spits zondagmiddag tegen NEC (3-0 winst) sommige ballen niet lekker aannemen en dat vindt Van der Vaart, gezien diens periode bij Barcelona, opvallend.

“Als ik aan Luuk denk dan denk ik meteen: hij kan niet voetballen. Dat vind ik echt”, zegt Van der Vaart bij Studio Voetbal terwijl hij beelden van De Jong bekijkt. De 38-voudig international laat een aanname van zijn voet springen waardoor NEC de counter kan inzetten. “Dit soort dingen zie je een goede spits niet doen. Dat vind ik te matig. Sommige ballen speelde hij ook te zacht door. Hij moet de bal echt voor de goal krijgen. Daar liggen zijn kwaliteiten.”

De analist vindt wel dat De Jong met Oranje mee moet naar het WK. “Hier is hij de aller- allerbeste in”, zegt Van der Vaart over de afgekeurde kopgoal van de PSV’er. “Dat is echt zijn grootste kwaliteit, hoewel dat doelpunt werd afgekeurd.” De oud-Ajacied vindt dat De Jong zijn teamgenoten af en toe goed diep stuurt, maar dat de spits dat veel vaker moet doen. “Hij kan het wel, maar ik vind dat hij het weinig laat zien.” Pierre van Hooijdonk neemt het op voor de PSV’er. “Het is een specifieke spits die anders is dan het gros van de spitsen.”

“Spelers als De Jong moet je niet beoordelen op een driedubbele schaar. Dat zit er niet in. Hij kan beter koppen dan wie dan ook, maar dat wordt nooit gezien als een kwaliteit bij hem”, aldus de oud-spits van Feyenoord. Van der Vaart vindt het opvallend dat de techniek van De Jong niet is verbeterd na zijn tijd bij Barcelona. “Ik vond hem tegen Arsenal (2-0 winst, red.) echt waanzinnig invallen, maar dan zie ik dit vandaag... Als je echt zo goed bent geworden bij Barcelona, mag dat niet meer gebeuren. In het algemeen kijk ik een beetje naar de aannames en die zijn matig. Maar ja, als hij boven de goal komt dan is er niemand beter. Hij moet mee naar het WK”, is Van der Vaart stellig.