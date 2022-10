Van Bommel heeft pech met Janssen en vervolgt ongelooflijk slechte serie

Zondag, 30 oktober 2022 om 23:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:38

Mark van Bommel heeft zondag met Royal Antwerp FC zijn vierde nederlaag in de laatste zes duels geleden. De oefenmeester had tot begin oktober nog geen wedstrijd verloren in België, maar stapte zondag tegen middenmoter Charlerloi opnieuw zonder punten van het veld: 1-0. Vincent Janssen kwam met een kopbal op de lat in de 96e minuut nog wel dichtbij. Nummer twee Antwerp staat nu al zeven punten achter op koploper KRC Genk.

Van Bommel hield ondanks de dramatische reeks die al ingezet was vertrouwen in dezelfde elf namen die startten in de topper tegen Genk (3-1 verlies). Met Jurgen Ekkelenkamp, Janssen en Calvin Stengs stonden er dus opnieuw drie Nederlanders aan de aftrap. Laatstgenoemde werd na een half uur gevaarlijk bij een dribbel van rechts naar binnen, maar de voormalig AZ'er miste de verre hoek. Charlerloi counterde enkele minuten later naar de openingstreffer. Adem Zorgane legde blind terug op Nadhir Benbouali, die kon intikken: 1-0.

Antwerp opnieuw in de problemen ?? De ploeg van Mark van Bommel komt op achterstand tegen Charleroi door een goal van Benbouali: 1-0 ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #CHAANT pic.twitter.com/BVq1USJlMW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 30, 2022

Ook na rust zocht Antwerp volop de aanval. Janssen legde de bal na een uur spelen panklaar voor Stengs, die hem mee had kunnen nemen maar koos voor een zwak schot door het midden. Charlerloi verzuimde het in de laatste minuut bij een nieuwe snelle tegenaanval af te maken en kreeg nog bijna het deksel op de neus. Janssen kopte de bal in de zesde minuut van de blessuretijd tegen de lat en zag zijn spectaculaire omhaal in de rebound naast belanden.