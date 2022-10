Luis Suárez gidst Nacional met heerlijke goal naar titel en lijkt klaar voor WK

Zondag, 30 oktober 2022 om 22:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:54

Luis Suárez heeft Nacional zondag eigenhandig naar het Uruguayaanse kampioenschap geschoten. De voormalig Ajacied maakte in de finale tegen het Liverpool uit Montevideo, die na verlenging met 1-4 werd gewonnen, de eerste twee doelpunten. Met name de eerste treffer van Suárez was van grote schoonheid. Voor de 35-jarige routinier was het zijn laatste wedstrijd in aanloop naar het WK, waar Uruguay in Groep H uitkomt tegen Portugal, Ghana en Zuid-Korea.

Suárez keerde in juli van dit jaar terug op het oude nest, nadat zijn contract bij Atlético Madrid teneinde was gelopen. De aanvaller doorliep de jeugdopleiding van Nacional en speelde in het seizoen 2005/06 in het eerste, waarna hij door FC Groningen naar Europa werd gehaald. Terug bij Nacional begon Suárez aan de zogeheten Clausura, het tweede deel van de Uruguayaanse competitie. De winnaar van het eerste deel (de Apertura) vecht in de play-offs met de kampioen van de Clausura om de Uruguayaanse titel: Liverpool tegen Nacional dus, een finaleplay-off over één wedstrijd.

In de finale tegen Liverpool maakte Suárez vier minuten na rust het schitterende openingsdoelpunt. De voormalig ster van Barcelona frommelde zich op karakteristieke wijze langs zijn tegenstander en draaide de bal perfect in de verre hoek: 0-1. Een penalty van Thiago Vecino betekende twintig minuten voor tijd de gelijkmaker: 1-1. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest Liverpool met tien man verder, toen Federico Pereira zijn tweede gele kaart ontving.

In de verlenging die volgde profiteerde Nacional optimaal van het numerieke overwicht dat ontstaan was. Suárez reageerde in de 96e minuut alert bij een hoekschop en volleerde de bal hard in het dak van het doel: 1-2. De uitploeg liep via twee doelpunten van Emanuel Gigliotti snel uit naar 1-4 en mocht de beker omhoog tillen. Voor Suárez is dat de tweede keer, want ook in 2006 werd hij kampioen van Uruguay. Voor Nacional is het het 49e (!) landskampioenschap.