Ancelotti: ‘Ik praat hier niet graag over, maar vandaag wel: dit is verzonnen’

Zondag, 30 oktober 2022 om 22:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:07

Real Madrid voelt zich van twee punten bestolen door de arbitrage. Carlo Ancelotti zag zijn ploeg zondag tegen Girona met een 1-1 gelijkspel van het veld stappen, nadat de Catalaanse tegenstander in de slotfase een penalty kreeg. "Ik praat hier niet graag over, maar vandaag ga ik het doen: deze strafschop is verzonnen", aldus Ancelotti na afloop op de persconferentie.

Scheidsrechter Mario Melero López legde de bal tien minuten voor tijd op de stip na een vermeende handsbal van Marco Asensio, die de bal uit een vrije trap ongelukkig op zich kreeg. Op de beelden is lastig te zien of de dertigvoudig Spaans international de bal op de borst of de arm raakte, maar Ancelotti weet het antwoord. "Hij raakt hem niet met zijn arm", aldus de coach van Real. "Ik heb met Asensio gesproken en hij zei dat hij de bal op de borst kreeg. Als hij hem met de arm had geraakt was het een twijfelgeval, maar daar is niet eens sprake van. Dit is gewoon verzonnen."

?????????? ? Asensio was even vergeten dat het spel met de voeten wordt gespeeld wat leidt tot een penalty voor Girona ??#ZiggoSport #RealMadridGirona pic.twitter.com/LO0MMIpGk0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 30, 2022

Real Madrid had het moeilijk met Girona, maar leek na de 1-0 van Vinícius Júnior in de zeventigste minuut op weg naar een nieuwe zege. "De penalty daarna verbaast me", aldus Ancelotti. "Het was een belangrijk moment in de wedstrijd, omdat het helemaal in de eindfase was. We lagen op koers, maar hebben hierdoor twee punten minder." Real blijft aan kop in LaLiga, maar heeft nog slechts één punt voorsprong op Barcelona.

In blessuretijd van de wedstrijd tegen Girona volgde een nieuw moment van controverse. Toni Kroos onderbrak met een overtreding een veelbelovende aanval en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart. Het was voor de eerste rode kaart in de lange carrière van de Duitse middenvelder. "Het is een beetje een discutabele situatie", klinkt het plots genuanceerd uit de mond van Ancelotti. "Ik wil dit moment verder niet aanhalen."