Erik ten Hag kondigt na winst aankoop aan: ‘We hebben er twee nodig’

Zondag, 30 oktober 2022 om 21:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:53

Erik ten Hag wil de selectie van Manchester United komende winter versterken met een nieuwe rechtsback, zo liet de manager na afloop van het gewonnen Premier League-duel met West Ham United (1-0) weten. Afhankelijk van een vertrek van Aaron Wan-Bissaka zal United de markt volgens transferexpert Fabrizio Romano gaan verkennen, waarbij Bayer Leverkusen-verdediger Jeremie Frimpong tot een van de gescoute spelers behoort.

Ten Hag riep de eigenaren van United, de Amerikaanse Glazer-familie, na de benauwde overwinning op West Ham op om in januari in actie te komen en op zoek te gaan naar een nieuwe rechtsback. “Manchester United heeft twee goede backs nodig (op links- en rechtsback, red.), want er staan nog veel wedstrijden op het programma”, zei Ten Hag tegenover Sky Sports.

Waar Tyrell Malacia en Luke Shaw met elkaar op de linksbackpositie concurreren, is Dalot de onbetwiste rechtsback onder Ten Hag. De Portugees international miste dit seizoen nog geen duel van United en kwam hierdoor al tot zeventien officiële duels in het shirt van the Mancunians. Met 1434 speelminuten hoeft hij alleen voorrang te verlenen aan Bruno Fernandes en David de Gea. Vooral het optreden van Dalot tegen the Hammers kon Ten Hag bekoren. “Ik ben echt blij met de ontwikkeling van Diogo. Ik denk dat zijn verdedigende positionering van wedstrijd tot wedstrijd verbetert.”

Wan-Bissaka moest dit seizoen eigenlijk de concurrentie met Dalot aangaan, echter kwam de rechtsback dit seizoen mede door blessureleed nog niet verder dan een invalbeurt van vijf minuten tegen Liverpool (2-1 winst) in augustus. Volgens transfermarktexpert Romano wordt een vertrek van Wan-Bissaka in januari niet uitgesloten. In dat geval ziet United in Frimpong een potentiële versterking. De jeugdinternational van het Nederlands elftal blinkt momenteel uit bij Bayer Leverkusen, waar hij in zeventien duels al goed was voor zeven goals en twee assists.

Guardiola was eerder deze week nog lovend over de prestaties van Ten Hag bij United. De manager van Manchester City zei te verwachten dat the Red Devils 'terug zullen keren in de top van de Premier League, waar ze weer een rol van betekenis gaan spelen'. Ten Hag liet na afloop van het duel met West Ham weten deze uitspraken wat te voorbarig te vinden. "Kijk maar naar de tweede helft. Maar de mentaliteit die we hebben is geweldig, en we hebben de kwaliteit om doelpunten te maken. Als we zo door blijven gaan dan gaan we de goede kant op."