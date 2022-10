Ex-Ajacied die ‘Premier League niet aankan’ nu van alle kanten bejubeld

Na een moeizame start lijkt Lisandro Martínez zijn naam in de Premier League te hebben gevestigd. De storm van kritiek die de 24-jarige centrumverdediger van Manchester United met name na de blamage tegen Brentford (4-0) over zich heen kreeg is gaan liggen. In plaats daarvan wordt Martínez zondag na zijn optreden tegen West Ham United (1-0 winst) in Engeland van alle kanten bejubeld. "Vandaag met grote afstand de beste bij Man United. Absoluut briljant", aldus Gary Neville bij Sky Sports.

De hosannastemming rond Martínez staat in schril contrast met de kritieken na de oorwassing tegen Brentford, vroeg in het seizoen. De Argentijn, voor wie Manchester United minimaal 57 miljoen euro betaalde aan Ajax, kon volgens Jamie Carragher onmogelijk de Premier League aan. "Ik ben ervan overtuigd dat dit niet gaat werken, want hij is 1,75 meter en speelt centraal achterin", aldus de Liverpool-icoon. "Dat kan gewoon niet in de Premier League." Ook op social media werd vervolgens de spot gedreven met de geringe lengte van Martínez, die zich dus ijzersterk terugknokte.

Manchester United speelde zondag tegen West Ham niet groots, maar won met 1-0 dankzij een goal van Marcus Rashford. "Het was geen geweldige prestatie als je naar het spel aan de bal kijkt, maar wél maar qua teamspirit, volhouden en het verdedigen van the box", aldus Neville, die met name Martínez uitlicht. "Grote delen van de wedstrijd was hij echt fantastisch." De oud-aanvoerder van United riep overigens enkele minuten later tot ieders verbazing Rashford uit tot man van de wedstrijd, vanwege diens rol als matchwinner.

Ook Ian Wright is vol lof over Martínez. "Hij heeft iets aan deze backline van United toegevoegd dat we al heel lang niet meer hebben gezien", aldus de oud-topspits van Arsenal. "Hij is een heel, heel goede aankoop geweest. Wat een speler! Niet alleen zijn positionering, maar ook aan de bal: hij passt door de linies heen. Hij is precies wat ze nodig hadden. Iemand die van wanten weet, je hoeft je met hem niet druk te maken: hij grijpt heel kordaat in."

Owen Hargreaves is eveneens lyrisch over de impact van Martínez op Manchester United, dat in tegenstelling tot vorig seizoen meedoet om de bovenste plekken in de Premier League. Met een duel minder gespeeld staan the Red Devils vijfde, drie punten achter nummer drie Tottenham Hotspur. "Erik ten Hag laat Manchester United wedstrijden winnen die ze vorig seizoen niet hadden gewonnen", zegt Hargreaves. "Ze staan er goed voor, verdedigend zijn ze zo veel verbeterd. Ze mogen blij zijn. Lisandro Martínez is de belangrijkste man in die achterste vier.”