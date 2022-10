Cristiano Ronaldo negeert opnieuw Engelse analist: ‘Ik krijg geen kerstkaart’

Zondag, 30 oktober 2022 om 20:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:57

Cristiano Ronaldo heeft zondag opnieuw live op televisie een Engelse tv-analist te kijk gezet. De 37-jarige superster van Manchester United liep ditmaal Gary Neville straal voorbij, nadat hij Louis Saha en Jamie Redknapp wél hartelijk begroette. "Ik zal wel geen kerstkaart meer krijgen, of wel?", knipoogt Neville na het moment bij Sky Sports.

Het moment speelde zich af voorafgaand aan het duel met West Ham United, dat the Red Devils dankzij een doelpunt van Marcus Rashford met 1-0 wonnen. Neville was afgelopen week behoorlijk kritisch op Ronaldo, die volgens de analist niet in de basis thuishoort in het elftal van Erik ten Hag. "Ze zijn beter af zonder hem", zei de oud-aanvoerder van Manchester United, die bij de club 139 wedstrijden samenspeelde met Ronaldo. "Ze maken meer goals zonder hem, ze pakken meer punten zonder hem. Manchester United is een beter team zonder hem."

Cristiano Ronaldo just blanked Gary Neville ????pic.twitter.com/Kip6s6MZMa — TEAMtalk (@TEAMtalk) October 30, 2022

Welcome to the, blanked by Ronaldo club @GNev2 ???? — Jamie Carragher (@Carra23) October 30, 2022

Jamie Carragher kreeg eind augustus precies dezelfde behandeling van Ronaldo en meldt zich na het moment op Twitter. "Welkom bij de genegeerd-door-Ronaldo-club", schrijft de oud-verdediger van Liverpool lachend. Carragher werd eind augustus voorafgaand aan de topper met Liverpool al voorbijgelopen door Ronaldo. Neville werd toen nog wél begroet door de Portugees.