Michy Batshuayi grote uitblinker bij doelpuntrijke zege van Fenerbahçe

Zondag, 30 oktober 2022 om 20:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:27

Fenerbahçe heeft zondagavond een eenvoudige zege geboekt. Laagvlieger Istanbulspor werd mede dankzij een hattrick van Michy Batshuayi met 2-5 aan de kant gezet. Door de overwinning blijft Fenerbahçe koploper in de Turkse Süper Lig. De voorsprong op eerste achtervolger Adana Demirspor bedraagt drie punten.

Dankzij een late comeback tegen Stade Rennes (3-3) verzekerde Fenerbahçe zich donderdagavond van een uitstekende uitgangspositie om volgende week op bezoek bij Dynamo Kyiv groepswinst in de Europa League veilig te stellen. Ook in de Turkse Süper Lig gaat het de ploeg van Jorge Jesus voor de wind. Fenerbahçe ging het duel met Istanbulsor in, in de wetenschap dat de laatste nederlaag dateerde van 29 augustus tegen Konyaspor (1-0).

Kahveci verdubbelt de voorsprong voor Fener ?? Een fraai schot van buiten de zestienmeter brengt de stand op 0-2 ??

De Gele Kanaries, met Ferdi Kadioglu in de basis, zaten op bezoek bij Istanbulsor na één helft op rozen. De bal ging na een kleine twintig minuten op de stip na een handsbal van Ali Yasar, waarna Batshuayi vanaf elf meter oog in oog met doelman David Jensen koel bleef: 0-1. De marge werd vervolgens verdubbeld door Irfan Can Kahveci, die na een vlotlopende aanval vanaf een meter of twintig in de korte hoek doel trof: 0-2.

De thuisploeg bracht de spanning in de wedstrijd echter al vroeg in het tweede bedrijf terug, nadat Jetmir Topalli een veel te korte terugspeelbal van Attila Szalai op doelman Altay Bayindir wist te onderscheppen en het leer in een leeg doel kon schieten. Fenerbahçe reageerde hierop direct door de 1-3 op het scorebord te zetten. Batshuayi werd vogelvrij gelaten bij een hoekschop van Kahveci en kon zo binnenknikken.

Istanbulsor gaf zich alleen niet gewonnen. De laagvlieger bracht de marge weer terug naar één via Topalli, die na een fijne steekpass de uitkomende Bayindir omspeelde en opnieuw simpel afwerkte. Door slordig balverlies in de opbouw van de thuisploeg liep Fenerbahçe in de slotfase alsnog uit naar een ruime overwinning. Enner Valencia kreeg de bal eerst op een presenteerblaadje van Batshuayi, waarna de Belg in omgekeerde rol de 1-5 mocht binnenschuiven.

Fenerbahçe loopt uit ? In de slotfase scoort de koploper kort achter elkaar de 2-4 en 2-5 ????