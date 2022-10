Cillessen staat sinds weken weer voor de camera, maar vermijdt één vraag

Zondag, 30 oktober 2022 om 20:29 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:57

Jasper Cillessen stond zondagmiddag voor het eerst sinds zijn mediastilte weer voor de camera’s van ESPN. De 33-jarige doelman werd begin oktober door Rafael van der Vaart bij Studio Voetbal een ‘naar mannetje’ genoemd en weigerde sindsdien met de pers te praten. Na afloop van de uitwedstrijd tegen PSV (3-0 verlies) staat Cillessen de pers weer te woord, maar vermijdt hij één vraag.

Van der Vaart haalde ruim een maand geleden hard uit naar de doelman van NEC. "Ik ken hem een beetje. Ik heb hem een paar keer bij het Nederlands elftal meegemaakt. En weet je wat het is? Als ik heel eerlijk ben is hij gewoon een beetje een naar mannetje", stelde de analist, refererend aan een interview van een paar dagen eerder waarin Cillessen aangaf de enige doelman in de Oranje-selectie te zijn met toernooi-ervaring.

Jasper Cillessen doorbreekt zijn mediastilte richting het WK ??#psvnec — ESPN NL (@ESPNnl) October 30, 2022

Als de ex-doelman van Ajax, Barcelona en Valencia zondagmiddag gevraagd wordt waarom hij een mediastilte inlaste, is Cillessen duidelijk. “Daar hebben we genoeg over gezegd, dus daar ga ik niets meer over zeggen. Ik ga lekker nog over voetbal praten en meer doe ik niet meer. Ik wil er helemaal niets meer over kwijt.” De keeper moest zondag drie keer vissen in Eindhoven en zag dat zijn ploeg het moeilijk had. “We doen te weinig aan de bal om PSV onder druk te zetten. We geven het te makkelijk weg en dan ga je er kansloos af.”

Het WK in Qatar komt steeds dichterbij. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal speelt het eerste groepsduel over ruim drie weken tegen Senegal, waarna Ecuador en Qatar zullen volgen. Cillessen is opgenomen in de voorlopige selectie van Oranje, net als concurrenten Remko Pasveer, Justin Bijlow, Mark Flekken en Andries Noppert. “Ik heb weer negentig minuten in de benen. We moeten nog twee wedstrijden (tegen SC Cambuur en RKC Waalwijk, red.) en daarna is het aan de bondscoach. Hoe ik me voel? Goed en fris, alleen nu wel wat minder”, refereert de keeper aan het verlies in Eindhoven.