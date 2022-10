Salernitana geeft Feyenoord het goede voorbeeld en wint van Lazio

Zondag, 30 oktober 2022 om 19:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:04

Lazio heeft in eigen huis een pijnlijke nederlaag moeten slikken. In het Stadio Olimpico bleek Salernitana met 1-3 te sterk. De marge van twee waarmee de Romeinen verloren is precies wat Feyenoord donderdag nodig heeft om zich, zonder afhankelijk te zijn van andere ploegen, te plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League. In de Serie A laat Lazio de kans liggen om de derde plaats over te nemen van AC Milan, terwijl Salernitana klimt naar een knappe negende plaats.

In de vierde minuut kreeg Salernitana de eerste kans van de wedstrijd. De pass van Domagoj Bradaric was echter onnauwkeurig, waardoor de kans verkeken was. Lazio reageerde in de persoon van Mattia Zacagni, wiens schot rakelings over het doel vloog. Tegenvaller voor de bezoekers was het geblesseerd uitvallen van Norbert Gyömbér, die werd vervangen door de Tunesiër Dylan Bronn. Aan de andere kant dacht Felipe Anderson voor de voorsprong te zorgen, ware het niet dat de treffer van de Braziliaan werd afgekeurd wegens buitenspel. Een kleine tien minuten voor de onderbreking had Pedro voor de openingstreffer moeten zorgen. De inzet van de Spanjaard trof echter de paal. Drie minuten later was het alsnog raak voor de thuisploeg. Op aangeven van Luis Alberto zag Zaccagni zijn inzet in de rechterhoek verdwijnen: 1-0.

Na rust kreeg Matías Vecino de kans om de marge te vergroten naar twee, maar de Uruguayaan stuitte op doelman Luigi Sepe. Die gemiste kans bleek Lazio duur komen te staan, doordat Antonio Candreva (ex-Lazio) op aangeven van Pasquale Mazzocchi met een fraaie stift afrondde: 1-1. In de 68e minuut kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong. Flavius Daniliuic bracht het leer bij Federico Fazio, die Ivan Provedel verschalkte met een schot in de linkerhoek: 1-2. Nadat Vecino zijn inzet van binnen de vijf meter van het doel van Salernitana naast zag gaan, was het aan de andere kant wel raak. Boulaye Dia was het eindstation van een fraaie counter, waardoor de bezoekers op rozen zaten. Lazio probeerde het onder meer nog via een schot van invaller Sergej Milinkovic-Savic, dat naast ging. Verder kwam de ploeg van Sarri niet meer.