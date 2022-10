Rashford de gevierde man met honderdste treffer in dienst van Man United

Zondag, 30 oktober 2022 om 19:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:19

Manchester United heeft zondagavond met hangen en wurgen een thuiszege over de streep getrokken. Marcus Rashford nam tegen West Ham United de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening: 1-0. Voor Rashford was het alweer zijn honderdste treffer in het shirt van the Red Devils over alle competities. David de Gea was de andere uitblinker met enkele uitstekende reddingen. Door de overwinning stijgt Manchester United één plek, het staat nu vijfde met 23 punten uit twaalf duels.

Erik ten Hag koos ervoor om Cristiano Ronaldo opnieuw in de basis te posteren, nadat de Portugees ook al vanaf het eerste fluitsignaal mocht starten in de Europa League-wedstrijd tegen Sheriff Tiraspol (3-0 winst) van donderdagavond. De Nederlandse manager wijzigde zijn basiself ten opzichte van dit duel op vier posities. Rashford keerde terug in de basiself, terwijl Luke Shaw de voorkeur kreeg boven Tyrell Malacia. Bij afwezigheid van Victor Lindelöf (ziek) en Antony (geblesseerd) mochten ook Harry Maguire en Anthony Elanga vanaf het eerste fluitsignaal starten.

The Mancunians begonnen niet al te overtuigend op Old Trafford. Er werd veelvuldig slordig balverlies geleden, hetgeen resulteerde in voorzichtige fluitconcerten op de tribunes. West Ham bleef zo eenvoudig op de been, maar kwam toch na een kwartier spelen met de schrik vrij toen een dramatische inspeelpass van Craig Dawson kon worden onderschept door Rashford. De aanvaller dribbelde naar binnen, waarna Tomas Soucek zich nog ternauwernood voor zijn inzet kon gooien.

?? Rashford zet 'The Red Devils' op voorsprong! Marcus Rashford kopt de voorzet van Eriksen hard binnen en zet de thuisploeg op voorsprong tegen West Ham. Live: https://t.co/TJv4mXnMK0#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/CckmLq13RA — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 30, 2022

Het Premier League-duel kabbelde voort richting de rust, tot de thuisploeg vrijwel uit het niets de ban wist te breken. Christian Eriksen werd gevonden op de hoek van het zestienmetergebied en bediende Rashford met een voorzet op maat. De vleugelaanvaller, die bij aanwezigheid van Ronaldo als linksbuiten acteerde, kopte de bal vervolgens overtuigend tegen de touwen: 1-0. De hoop was er dat de openingstreffer de wedstrijd zou doen ontbranden, echter werden de duels ook hierna voornamelijk op het middenveld uitgevochten.

Pas in de tweede helft kropen de bezoekers eindelijk wat uit hun schulp. Zo moest David de Gea handelend optreden bij een afstandsschot van Michail Antonio en hield de Spaanse goalie Manchester United luttele minuten later op de been met een geweldige redding op een kopbal van Kurt Zouma. Aan de overkant leek Fred als invaller de wedstrijd in het slot te gooien, maar de middenvelder moest toezien hoe zijn kopbal op de paal belandde. Ten Hag zag zijn elftal in de allerlaatste minuut van de wedstrijd nog tot twee keer toe met de schrik vrij komen. Eerst hielp Jarrod Bowen een reuzenkans van dichtbij om zeep, waarna De Gea een afstandsschot van Declan Rice uit de hoek ranselde.