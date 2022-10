AZ speelt lang met tien man maar weet overwinning toch binnen te slepen

Zondag, 30 oktober 2022 om 18:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:49

AZ heeft zondagavond een krappe overwinning weten te boeken op FC Volendam. Bij de Alkmaarders pakte Dani de Wit al na een kwartier spelen rood, maar wisten ze wel te winnen: 2-1. Jens Odgaard en Tijjani Reijnders brachten de marge naar twee, waarna Henk Veerman aan het begin van de tweede helft wat terugdeed. AZ staat nu derde in de Eredivisie, terwijl Volendam hekkensluiter blijft.

De thuisploeg begon zonder verrassingen aan de wedstrijd. Trainer Pascal Jansen koos ten opzichte van het met 1-2 gewonnen Conference League-duel met FC Vaduz voor dezelfde elf namen. Vangelis Pavlidis, die op 28 augustus zijn laatste minuten maakte, was hersteld van zijn enkelblessure en nam plaats op de bank. Volendam-trainer Wim Jonk wilde ten opzichte van het met 1-3 verloren duel met sc Heerenveen ook geen wijzigingen doorvoeren, maar werd daartoe gedwongen nadat Benaissa Benamar tijdens de warming up afhaakte, omdat hij zich niet lekker voelde. Op zijn rechtsbackpositie begon Brian Plat daarom vanaf de aftrap.

AZ begon scherp aan de wedstrijd en kreeg al in de tweede minuut een grote kans. De inzet van Odgaard kon op de doellijn echter worden weggewerkt door Daryl van Mieghem. Aan de andere kant was Volendam gevaarlijk, maar kon zijn kopbal uit een hoekschop worden gepakt door Hobie Verhulst. AZ kreeg na een klein kwartier een klap te verwerken, doordat De Wit rood kreeg nadat hij zijn noppen plantte op de kuit van Mühren. Toch bleef AZ de dominante partij en beloonde zichzelf vijf minuten later via Odgaard. Yukinari Sugawara vond de ongedekte Deen aan de rechterkant van het strafschopgebied, waarna zijn schot via Derry Murkin in de verre hoek over doelman Filip Stankovic belandde: 1-0.

Volendam wist zich ook na de openingstreffer van de thuisploeg geen raad met de overtalsituatie en kwam ten opzichte van de Alkmaarders kwaliteit en tempo tekort. In de 40e minuut profiteerde Reijnders van de trage opbouw van Volendam, waarna hij de bal passte en in de loop terugkreeg van Jesper Karlsson. Reijnders faalde oog-in-oog met Stankovic vervolgens niet: 2-0. Na rust bracht Jonk Veerman in het veld en dat betaalde zich al snel uit.

Ibrahim El Kadiri gaf aan de linkerkant van de zestien een puike voorzet, die bij de tweede paal belandde. Daar stond Veerman klaar om overtuigend binnen te schieten: 2-1. De 625 meegereisde supporters uit Volendam kregen weer hoop op een goed resultaat. De ploeg uit het vissersdorp kreeg wat meer controle over de bal, maar echt grote kansen leverde dat niet op. Pavlidis, die sinds 28 augustus niet meer speelde, en Bazoer werden na een klein uur in het veld gebracht. Een kleine minuut later was Odgaard dicht bij de 3-1, maar zag hij Stankovic zijn poging richting de verre hoek keren.

Na een kleine zeventig minuten spelen was Van Mieghem dicht bij de gelijkmaker. De rechtsbuiten trok naar binnen en haalde uit, maar zag Verhulst met behulp van de paal redding brengen. AZ, waar de krachten wegvloeiden, werd gevaarlijk via Pavlidis, die zijn schot gekraakt zag worden. Later bleek dat de Griek ook buitenspel stond. Namens Volendam was Carel Eiting dreigend, maar werd zijn schot via een Alkmaars been tot hoekschop verwerkt. De ploeg van Jonk werd in de slotfase dreigend uit voorzetten, maar grote kansen kwamen er niet meer.