Doekhi brengt koploper Union met winnende treffer in minuut 97 in extase

Zondag, 30 oktober 2022 om 18:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:23

Union Berlin heeft zondagmiddag met de nodige moeite de koppositie in de Bundesliga weten te behouden. Voormalig Vitessenaar Danilo Doekhi werd tegen Borussia Mönchengladbach in de 97ste minuut de gevierde man door de bevrijdende 2-1 voor zijn rekening te nemen. Door de overwinning houdt Union Bayern München weer achter zich. Der Rekordmeister won zaterdag overtuigend met 6-2 van FSV Mainz en volgt nu op één punt.

Union ging vorig weekend nog verrassend met 2-1 onderuit tegen hekkensluiter VfL Bochum van trainer Thomas Letsch. Daarmee kwam er een einde aan een zegereeks van vijf wedstrijden voor Union. Die Eisernen dachten in eigen huis tegen Mönchengladbach na een klein half uur op voorsprong te komen, nadat Rani Khedira met een afstandsschot doel trof. Zijn inzet werd echter van richting veranderd door een Sheraldo Becker, die de bal met zijn hand toucheerde, waardoor er een streep door de treffer ging. Aan de andere kant was het niet veel later wel raak, toen Nico Elvedi een hoekschop van Lars Stindl vrij kon inkoppen: 0-1.

????? Danilho Doekhi doet het voor Union Berlin!!!



De Nederlander is goud waard voor Union Berlin. Doekhi scoort zijn eerste doelpunt in de absolute sloteseconde tegen Borussia Mönchengladbach en pakt de koppositie weer over van Bayern München!#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/mF7vlVSmIH — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 30, 2022

Union leek geruime tijd af te stevenen op nieuw puntverlies, maar wist de wedstrijd in het slot toch nog helemaal te kantelen. Kevin Behrers profiteerde eerst met het hoofd op het moment dat doelman Tobias Sippel onnodig uit zijn doel kwam: 1-1. Waar een treffer van Christopher Trimmel vervolgens afgekeurd werd vanwege buitenspel, bracht Doekhi het thuispubliek diep in blessuretijd alsnog in extase. De verdediger sprong het hoogst bij een hoekschop van Jamie Leweling en kopte de 2-1 tegen de touwen.