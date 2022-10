Luuk de Jong zou zondag negentig minuten kunnen spelen tegen Ajax

Zondag, 30 oktober 2022 om 17:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:51

Luuk de Jong lijkt klaar voor negentig minuten tegen Ajax, volgende week zondag de tegenstander van PSV. De aanvalsleider van de Eindhovenaren deed zondag tegen NEC (3-0 overwinning) zestig minuten mee en hij luisterde zijn basisplaats op met een doelpunt na rust. De Jong benadrukt na afloop bij ESPN wel dat er wat betreft de topper tegen Ajax nog geen definitieve keuzes zijn gemaakt.

"Ik heb nu zestig minuten gespeeld", zo opent De Jong het gesprek met verslaggever Cristian Willaert. "Donderdag moeten we goed afwegen wat we gaan doen, omdat zondag ook een belangrijke wedstrijd op het programma staat. Daarover moeten nog keuzes gemaakt worden." De PSV-spits, die donderdag tegen Arsenal heel sterk inviel, doelt daarmee op het laatste groepsduel in de Europa League tegen Bodø/Glimt. PSV is al door en speelt in Noorwegen alleen nog voor de groepswinst. Momenteel voert Arsenal de poule aan, met twee punten voorsprong op de Eindhovense club.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Jong komt daarnaast terug op het afgekeurde kopdoelpunt in de ontmoeting met NEC. "Wat ik me kon herinneren, was de regel dat als de verdediger de bal probeert aan te nemen, dan is de buitenspelsituatie alweer voorbij. Daarna pakte Cody (Gakpo, red.) de bal af. Hij zette toen voor en daarna scoorde ik. Dat gaf ik ook aan de scheidsrechter aan. Maar die regel is weer aangepast, dus toen dacht ik: laat maar gaan", aldus De Jong, die na rust wel trefzeker was vanaf elf meter.

Ruud van Nistelrooij benadrukt na het gewonnen duel met NEC dat alle fitte en beschikbare spelers deze week afreizen richting Noorwegen. "We willen dat iedereen in het ritme blijft. We bouwen de selectie nu op. Luuk de Jong speelde er nu weer zestig en Anwar El Ghazi ook. Ik kijk er enorm naar uit dat iedereen negentig minuten kan spelen", verklaart de hoopvolle coach van PSV.