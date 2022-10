Meijer raakt gaandeweg interview geïrriteerd: ‘Om daar alles op te gooien’

Zondag, 30 oktober 2022 om 17:17 • Rian Rosendaal

Rogier Meijer weigert na afloop van de uitwedstrijd tegen PSV (3-0) een issue te maken van twee omstreden doelpunten van de Eindhovenaren en de strafschop voor Luuk de Jong. De trainer van NEC benadrukt dat PSV de betere ploeg was in het Philips Stadion en verdiend heeft gewonnen. Meijer reageert in eerste instantie nog rustig, maar gaandeweg het interview bevallen de vragen van verslaggever Cristian Willaert hem steeds minder.

"Ik weet niet of je alle doelpunten met me wil doorlopen, maar PSV heeft verdiend gewonnen. Ze waren een maatje te groot voor ons", laat Meijer weten bij ESPN. "Het laatste halfuur hebben we het iets beter gedaan. Dat komt ook omdat PSV gas terugnam. Volgens mij is dat het verhaal van de wedstrijd." Willaert brengt de afgekeurde kopgoal van De Jong in herinnering, waarbij de NEC-coach verhaal ging halen bij de vierde official. Het doelpunt werd uiteindelijk geschrapt, al bleef de gele kaart voor de protesterende Meijer gewoon staan, ondanks de poging van collega Ruud van Nistelrooij om dat te voorkomen.

"Ik protesteer gewoon en daar krijg ik een gele kaart voor", legt de verliezende trainer uit. "Ik denk dat het ietwat overdreven is. Maar nogmaals: om daar nou alles op te gooien in dit interview." Willaert voegt gelijk toe dat hij niet alles daar op wil gooien. "Maar wel veel, en volgens mij is dat helemaal niet de essentie van de wedstrijd", countert Meijer. "Nogmaals: zij hebben gewonnen omdat ze gewoon twee klassen beter waren." Willaert geeft aan dat Van Nistelrooij de gele kaart voor Meijer nog ongedaan probeerde te maken bij de arbitrage.

"Ik zei eigenlijk niet zoveel en protesteerde alleen", gaat de oefenmeester van NEC verder. "Hij (Van Nistelrooij, red.) zei dat een gele kaart onnodig was. Alleen was het al geroepen, dus dan krijg je hem. Maargoed, het is niet zo'n ramp lijkt me." Na het afgekeurde doelpunt van De Jong vielen alsnog twee treffers in de tweede helft. De aanvaller was trefzeker vanaf elf meter en Noni Madueke verzorgde zes minuten voor tijd het slotakkoord.

Van Nistelrooij beaamt na afloop dat hij de gele kaart voor Meijer wilde laten schrappen. "Ja, dat hoeft niet. Dat kun je als vierde official toch oplossen met de trainer. Een gele kaart geven is een beetje kinderachtig. Ik liep erheen, want het duurde allemaal lang. En als het moment voorbij is wil je ook dat dat erbij wordt geteld. Want de tijd die eroverheen gaat, dat duurt allemaal wel lang", aldus de coach van het winnende PSV.