Wout Weghorst laat zich met dubbelslag zien aan Van Gaal en Günes

Zondag, 30 oktober 2022 om 17:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:20

Besiktas heeft in eigen huis een overtuigende zege geboekt in de Süper Lig. De topclub was in eigen huis uiteindelijk met 5-2 te sterk voor Ümraniyespor. Wout Weghorst liet zich zien en was met twee treffers belangrijk voor de ploeg van trainer Senol Günes, die zijn rentree maakte bij kara Kartallar. Besiktas klimt naar de derde plaats en is nu een punt verwijderd van zowel Adana Demirspor als Fenerbahçe, dat de dans leidt.

Besiktas nam al binnen de vijf minuten de voorsprong. Centrale verdediger Allyson Aires maakte hands in zijn eigen zestienmetergebied en zag Cenk Tosun vervolgens de strafschop benutten: 1-0. De bezoekers waren in de tegenstoot gevaarlijk, hadden veel mensen voor de bal, maar verspeelden de bal in kansrijke positie. In de tiende minuut speelde Gedson Fernandes Weghorst aan in het zestienmetergebied, die vervolgens te lang over zijn actie deed.

Tien minuten voor rust was de Nederlander wel trefzeker. Op aangeven van Tosun, die een fraaie steepass in huis had, kon Weghorst vrijwel direct met rechts de trekker overhalen: 2-0. Vlak voor rust moesten de bezoekers de aansluitingstreffer maken. Yonathan Del Valle miste echter zijn grote kans, waarna Roman Saïss aan de andere kant naast kopte. Nog voor het rustsignaal kon Del Valle zich revancheren. Na een pass van de rechterkant ontving de spits de bal, ontdeed hij zich met een nep-schot van het centrale duo en knalde vervolgens in de verre hoek raak: 2-1.

Vlak na rust kreeg Weghorst de kans om zijn tweede van de middag te maken. Een voorzet van Redmond kon net niet door de Nederlander worden binnengetikt. Even later kregen Redmond en Weghorst in de rebound wederom een kans om de score uit te bouwen, maar doelman Anil Demir kon de bal tot hoekschop verwerken. Daaruit kwam de bal na matig uitverdedigen voor de voeten van Valentin Rosier die in een keer met links uithaalde en de korte hoek vond: 3-1.

Redmond en Salih Uçan lieten vervolgens na om het duel te beslissen, waarna Ümraniyespor terug in de wedstrijd kwam via Bel Durel Avounou, die een vlotte counter afrondde op aangeven van Geraldo: 3-2. Toch stelde Besiktas al snel orde op zaken. Tosun rondde af met een fraaie kopbal op aangeven van Redmond. Een kwartier voor tijd wist Weghorst alsnog zijn tweede treffer van de middag te maken, toen hij Demir omspeelde en met links uit een lastige hoek raak wist te schieten: 5-2. In de slotfase kreeg de spits de kans om zijn hattrick te voltooien, maar stuitte hij op Demir.