Kerkez dankt clubicoon van AC Milan: ‘Hij is een soort leraar’

Maandag, 31 oktober 2022 om 12:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 10:30

Milos Kerkez maakt een spectaculaire ontwikkeling door bij AZ. De linksback doet voorganger Owen Wijndal ogenschijnlijk vergeten en is inmiddels een onmisbare schakel in de formatie van trainer Pascal Jansen. Kerkez vertelt tegenover de NOS dat zijn vader en Paolo Maldini hem hebben geholpen aan het niveau dat de inmiddels tweevoudig Hongaars international aantikt.

Kerkez kwam na avonturen in Servië, Hongarije, Oostenrijk en Italië in januari 2021 bij de Alkmaarders terecht. Waar hij in het eerste half jaar van vorig seizoen nog reserve was achter Wijndal, is hij dit seizoen een van de steunpilaren in het elftal van de Noord-Hollanders. "Mijn vader helpt me veel met het het voetbal. Hij leert me dingen van het leven. Ik moet nog steeds veel leren", Is Kerkez lovend. De achttienjarige verdediger zegt ook veel te hebben gehad aan zijn tijd bij AC Milan, waar hij voor zijn dienstverband bij AZ onder contract stond. "Ik trainde met het eerste team. Het was geweldig om naast die jongens te staan. Ik heb veel geleerd van de trainer, de spelers, van de legende zelf", doelt hij op Maldini.

Kerkez is weinig verrassend bijzonder lovend over de Italiaanse legende, die momenteel technisch directeur van i Rossoneri is. "Hij is een soort leraar. Hij neemt je apart en praat vijf minuutjes met je. Ja, ook met mij. Hij heeft met me gesproken. Wat nog beter moet en wat al goed gaat." Maldini gaf Kerkez mee hem een speler met 'veel energie' te vinden. "Ja, dat zei hij. Dat ik die energie moet houden. Dat is belangrijk voor het team, voor de wedstrijden, voor de fans. Hij zei dat ik mijn spel moest spelen. Hij houdt wel van mijn manier van spelen", vertelt de Hongaar trots.

Ondanks de lovende woorden van het clubicoon lukte het Kerkez als jongeling niet om door te breken in de hoofdmacht. Op zoek naar speeltijd trok hij naar AZ, waarvoor hij inmiddels 28 wedstrijden afwerkte, drie keer scoorde en zeven assists leverde. Mede door de fanatieke verdediger staat AZ derde in de Eredivisie en wist het zich te plaatsen voor de knock-outfase van de Conference League. "Ik ben blij dat het me qua tijd lukt om naar voren en weer naar achteren te rennen. Ik heb er de energie voor, maar het kost ook veel energie." Recent werd Kerkez voor zijn ontwikkeling beloond en mocht hij debuteren voor het Hongaarse nationale elftal.

Dat deed hij in het met 0-1 gewonnen Nations League-duel met Duitsland, waarin hij negentig minuten lang de baas was over directe tegenstander Serge Gnabry. Toch is Kerkez zelfkritisch en vindt hij dat hij minder zou moeten tackelen. "Maldini zei ook dat een tackle je laatste optie moet zijn. Want als je op de grond ligt, heb je twee, drie of vier seconden nodig om op te staan. Als je de speler niet neerlegt, is hij al weg. Maar soms, als de tegenstander een honderd procent kans krijgt, dan tackle ik en pak ik de bal af. Dat is iets dat gewoon in me zit. Ik kan het moeilijk uitschakelen."