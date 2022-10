FC Twente wipt over Feyenoord heen; Steijn grote held in Grolsch Veste

Zondag, 30 oktober 2022 om 16:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:32

FC Twente heeft de derde plaats in de Eredivisie in handen. Het elftal van trainer Ron Jans was zondag in de Grolsch Veste met 3-0 te sterk voor RKC Waalwijk, waardoor Feyenoord, dat dit weekeinde niet in actie komt vanwege het aanstaande Europa League-duel met Lazio, is gepasseerd op de ranglijst. Sem Steijn was met twee doelpunten in de slotfase van de eerste helft de grote held aan de zijde van Twente.

Twente dacht al eerder in de wedstrijd op voorsprong te komen. Ricky van Wolfswinkel gleed de bal in de twintigste minuut van dichtbij binnen, waardoor de 1-0 op het scorebord verscheen in Enschede. Na een check bij de VAR werd de openingstreffer van de thuisploeg geannuleerd wegens een handsbal van Steijn voorafgaand aan het doelpunt. Twente liet zich niet van de wijs brengen door de geschrapte treffer en bleef druk uitoefenen op het doel van RKC. De aanvallende intenties werden tien minuten voor rust beloond. Een lage voorzet vanaf rechts van Václav Cerný werd van dichtbij binnengetikt door Steijn: 1-0.

De aanvallende middenvelder was drie minuten voor rust betrokken bij een enigszins komische situatie. Steijn, Joshua Brenet en Michel Vlap faalden met pogingen rondom het vijfmetergebied van RKC. Korte tijd later zag Vlap een knal vanaf de rand van de zestien naast het doel verdwijnen. In de slotfase wist het sterkere Twente alsnog op 2-0 te komen. Gijs Smal was enkele RKC-spelers te snel af met een individuele actie, om vervolgens rond de elf meter terug te leggen. Steijn was er als de kippen bij om de bal hoog in het doel van de Waalwijkers te schieten. Een verdiende en comfortabele voorsprong voor de Tukkers halverwege.

Met een 2-0 voorsprong leek er niets aan de hand voor Twente, al gaf RKC na een uur spelen wel een waarschuwing af. Zakaria Bakkali had de bal na een van richting veranderde voorzet voor het inkoppen, maar de invaller faalde in kansrijke positie. Halverwege de tweede helft zag Bakkali een afstandsschot maar net naast het doel van Lars Unnerstall verdwijnen. Een minuut later ging de trefzekere Steijn naar de kant, met Mathias Kjølø als diens vervanger. De Noorse invaller had pech toen een geplaatst schot naast ging. Het slotakkoord was voor Ricky van Wolfswinkel, die een minuut voor tijd scoorde uit een rebound: 3-0.