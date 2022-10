Hoofdrollen voor Cody Gakpo en de arbitrage tijdens simpele zege van PSV

Zondag, 30 oktober 2022 om 16:25 • Guy Habets • Laatste update: 16:38

PSV heeft de thuiswedstrijd tegen NEC simpel in winst omgezet. De Eindhovenaren waren vooral voor rust veel sterker dan het bezoek uit Gelderland en wonnen uiteindelijk verdiend met 3-0. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof eiste wel een hoofdrol voor zich op, aangezien twee PSV-goals niet onomstreden waren en er ook nog een treffer van Luuk de Jong werd afgekeurd. Cody Gakpo liet zich ondertussen van zijn beste kant zien door twee assists af te leveren.

De knappe 2-0 zege op Arsenal van afgelopen donderdag was geen reden voor Ruud van Nistelrooij, de trainer van PSV, om hetzelfde elftal te laten staan. De basisplaats voor De Jong was geen verrassing, aangezien de spits fantastisch inviel tegen the Gunners met een assist en een goal, maar ook Armando Obispo en Jordan Teze meldden zich weer aan de aftrap. NEC trad aan in het Philips Stadion met een aangepaste aanvalslinie. Oussama Tannane en Elayis Tavsan stonden voorin.

De Nijmegenaren wonnen nog nooit in Eindhoven en de openingsfase gaf geen aanleiding om te denken dat het dit keer anders zou lopen. PSV draaide meteen de duimschroeven aan en dacht al snel op voorsprong te komen via Anwar El Ghazi. Hij kopte tegendraads in, maar zag een hand van Jasper Cillessen de openingstreffer voorkomen. Even later trof de vleugelaanvaller wel doel. Hij volleerde een voorzet vanaf links van Gakpo knap binnen. De Jong stond daarbij in de lijn van het schot en in buitenspelpositie, maar volgens de VAR werd Cillessen niet genoeg gehinderd om het doelpunt af te keuren. De targetman stond ook niet in het zicht van de keeper uit Groesbeek.

Anwar El Ghazi zet @PSV op voorsprong; de VAR ziet geen reden om de 1-0 af te keuren ?#psvnec pic.twitter.com/uRMi6oHcpC — ESPN NL (@ESPNnl) October 30, 2022

De tweede Eindhovense goal leek vervolgens ook niet lang op zich te laten wachten. NEC kwam er even niet meer uit, maar overleefde wel en knokte zich toch in de wedstrijd. Net op het moment dat de bezoekers uit de Keizerstad aan kansen creëren mochten gaan denken, lag de bal weer achter Cillessen in het net. De Jong kopte raak, maar in de opbouw van die aanval werden twee overtredingen gemaakt én stond Gakpo buitenspel. De videoscheidsrechter fluisterde arbiter Van den Kerkhof dan ook in om deze treffer wel te annuleren.

De rust werd dus bereikt met een 1-0 stand voor PSV en aan het begin van de tweede helft was het opnieuw de beurt aan de scheidsrechter om de hoofdrol te pakken. Van den Kerkhof kende een strafschop toe na een vermeende overtreding van Philippe Sandler op Xavi Simons, maar werd door zijn VAR naar het scherm geroepen. De tackle van Sandler was volgens de videoscheidsrechter namelijk op de bal. Toch besloot Van den Kerkhof om de penalty te laten staan en dat buitenkansje werd door De Jong met veel plezier uitgepakt: 2-0.

Die treffer zorgde voor rust in het spel van de thuisploeg. NEC kreeg de bal en mocht wat verzinnen, terwijl PSV zo min mogelijk energie in de wedstrijd probeerde te steken. Een kwartier voor tijd leverde de Eindhovense desinteresse een enorme kans voor de gasten op. Iván Márquez dook volledig vrij voor het doel op en raakte de bal verkeerd met het hoofd, waardoor zijn kopbal net naast ging. Vlak voor tijd had NEC ook nog een strafschop verdiend toen invaller Ibrahim Cissoko opzichtig werd vastgepakt in het zestienmetergebied, maar Van den Kerkhof maakte zich opnieuw niet populair in Nijmegen door geen kik te geven. Op dat moment had Noni Madueke met een rake schuiver wel al voor de 3-0 gezorgd en daar bleef het bij.