Oranjefans op kosten Qatar naar WK in ruil voor posts op social media

Zondag, 30 oktober 2022 om 15:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:49

In totaal vijftig supporters van het Nederlands elftal wonen op kosten van Qatar het aankomende WK bij. De organisator van de eindronde betaalt de vluchten en het verblijf van de Oranjefans. In ruil daarvoor gebruikt Qatar posts op sociale media van de betreffende fans voor marketingdoeleinden.

Voorwaarde is dat de geselecteerde supporters zich tijdens het WK houden aan de zogeheten Code of Conduct. Het document, dat in handen is van de NOS, is reeds ondertekend door twee Nederlandse aanhangers. In het betreffende document staat dat de fans een positieve bijdrage moeten leveren op de sociale media en dat 'beledigende' reacties van derden dienen te worden gerapporteerd. Posts die in strijd zijn met de code kunnen worden verwijderd. De overeenkomst kan zelfs worden opgezegd, mochten er mensen zijn die zich niet aan de regels houden.

Leon van der Wilk, coördinator van de reis van de Nederlandse supporters, legt zondag een en ander uit in gesprek met de NOS. "De camera zal bij de opening op onze in het oranje uitgedoste groep inzoomen. Daarnaast zullen we geregeld in onze oranje shirts op pleinen verschijnen en doen we mee aan het supporters-WK, waarin fans onderling vijf tegen vijf spelen." De vijftig mensen die zijn uitgekozen dienen aanwezig te zijn bij de openingsceremonie en het openingsduel tussen Qatar en Ecuador op 20 november.

De NOS sprak meerdere Oranje-aanhangers die hebben besloten om af te reizen naar Qatar. Een meerderheid was al van plan om het WK te bezoeken en het feit dat de WK-organisator alle kosten voor zijn rekening neemt maakt de reis een stuk aantrekkelijker. Het scheelt namelijk al snel duizenden euro's per persoon. De supporters benadrukken dat ze op de hoogte zijn van de twijfelachtige reputatie van Qatar, maar ze wijzen er tegelijkertijd op dat de KNVB heeft besloten om gewoon af te reizen. Als trouwe fans scharen zij zich graag achter die afweging, zo klinkt het.

In totaal vijftig Oranjefans reizen af naar Qatar

Oranjesupporter Paul Hirschel verklaart waarom hij ingaat op het aanbod vanuit Qatar. "Je krijgt een gratis vlucht en verblijf en mag naar de openingswedstrijd. Maar dat we een document met allerlei verplichtingen en beperkingen moesten ondertekenen, was voor ons de druppel. Daarmee zouden we echt een uithangbord worden van Qatar, dat willen we niet", aldus Hirschel, die wel gelijk een kanttekening plaatst. "Wij zijn fan van het Nederlands elftal, maar niet van dit WK."

Fan Leader Network

Volgens de organisator van het WK speelt het Fan Leader Network een 'essentiële rol' in de promotie van de eindronde in Qatar. Er zullen vierhonderd Fan Leaders en influencers uit zo'n zestig landen aanwezig zijn. Uit de 32 deelnemende landen zijn tweehonderd Fan Leaders geselecteerd. "Zij spelen een cruciale rol in het actief onderhouden van contact met fans die van plan zijn om het WK te bezoeken. Ook voorzien ze ons van cruciale feedback over vragen die er zijn met betrekking tot het toernooi en het organiserende land", aldus Haya Al Kuwari, de leider van het Fan Engagement-programma, op de officiële website van het WK. De KNVB wil overigens niet officieel reageren op het Fan Leader Network. De voetbalbond verwijst hiervoor naar de WK-organisatie.

Het naderende WK wordt al enige tijd omgeven door verhalen over onder meer over de behandeling van de lhbti-gemeenschap in Qatar. Volgens diverse mensenrechtenorganisaties zijn verschillende mensen uit die gemeenschap zonder aanklacht gearresteerd en vervolgens mishandeld. Het grootste kritiekpunt gaat echter over de omstandigheden waarin gastarbeiders moeten werken. The Guardian wist te melden dat 6.500 gastarbeiders zijn omgekomen tijdens de bouw van de stadions en hotels voor het WK. Er is daarnaast onenigheid over compensatie voor de arbeiders, terwijl er ook geluiden zijn dat er sprake is van omkoping bij de toewijzing van het WK aan Qatar.

Qatar is kritiek meer dan zat

De emir van Qatar is de forse en aanhoudende kritiek op de toewijzing van het WK aan Qatar in ieder geval meer dan beu. Tamim bin Hamad Al Thani sprak afgelopen dinsdag in een televisietoespraak zelfs van een 'ongekende lastercampagne'. Volgens het staatshoofd van de WK-organisator worden er stelselmatig leugens naar buiten gebracht over de organisatie van de eindronde die volgende maand van start gaat.