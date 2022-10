Monza moet vier dagen na steekincident Pablo Marí gewoon opdraven

Zondag, 30 oktober 2022 om 14:57 • Rian Rosendaal

Het verzoek van Monza om de thuiswedstrijd tegen Bologna van maandag te verplaatsen, is afgewezen door de Italiaanse voetbalbond. De nummer vijftien in de Serie A wilde het duel laten uitstellen vanwege het steekincident rondom Pablo Marí, maar daar wordt dus geen gehoor aan gegeven. Hierdoor treedt Monza maandagavond gewoon aan in het Stadio Brianteo.

Het neersteken van Marí in Milaan heeft behoorlijk wat impact op de selectie van Monza, zo verklaart verdediger Filippo Ranocchia in een interview met La Gazzetta dello Sport. "We konden het echt niet geloven. Het leek bizar dat een van onze ploeggenoten neergestoken was, terwijl hij gewoon aan het winkelen was met zijn familie." De spelers van Monza waren zeer opgelucht door het nieuws dat Marí buiten levensgevaar was. "We wilden direct naar hem toe, maar er werd ons verteld dat het beter was om even te wachten."

"Toen Pablo wakker werd en ons schreef dat het slechtste achter de rug was en hij niet kon wachten om terug te keren, was dit ontzettend mooi", voegt Ranocchia daaraan toe. Monza wil maandag eigenlijk niet in actie komen, maar de Italiaanse bond wil dus geen medewerking verlenen. "Tegen Bologna spelen we voor Pablo, maar ook voor Luis Fernando Ruggieri, die het leven liet bij de gestoorde aanval. In gedachten zijn met hem en zijn geliefden en alle betrokkenen van die verschrikkelijke avond." Marí werd donderdagavond samen met vijf anderen neergestoken door een verwarde man. Er viel één dode, terwijl de toestand van twee slachtoffers nog altijd kritiek is.

Marí blikte vrijdag op verzoek van La Gazzetta dello Sport terug op de aanslag in het centrum van Milaan. "Ik was met mijn vrouw en zoon en ik duwde de kinderwagen, toen ik opeens een onverdraaglijke pijn in mijn rug voelde. Meteen daarna stak die man een meisje in de keel. Ik heb zelf geluk gehad, want ik zag een persoon voor mijn ogen sterven", aldus de voormalig verdediger van onder meer NAC Breda, wiens verwondingen uiteindelijk mee bleken te vallen.