Positieve én negatieve hoofdrol voor Oranje-internationals bij Atalanta

Zondag, 30 oktober 2022 om 14:49 • Guy Habets • Laatste update: 14:59

De Nederlanders van Atalanta hebben zondagmiddag een hoofdrol voor zich opgeëist in de competitiewedstrijd bij Empoli. Er werd met 0-2 gewonnen door de formatie van trainer Gian Piero Gasperini en dat was mede te danken aan Hans Hateboer, die de openingstreffer voor zijn rekening nam. De score had uitgebreider kunnen zijn, maar Teun Koopmeiners miste een strafschop.

Hateboer en Koopmeiners waren de enige twee Nederlanders in het basiselftal van Atalanta, aangezien Marten de Roon met een blessure kampt. Aan de zijde van Empoli speelde de in Haarlem geboren Tyronne Ebuehi mee en die zag dat de gasten uit Bergamo de regie in de wedstrijd in handen namen. Na een half uur leverde dat de voorsprong op via Hateboer, die vogelvrij bij de tweede paal opdook en van dichtbij de 0-1 tegen de touwen schoot.

Hateboer doet het!! ?? Atalanta komt na dik een half uur op 0-1 bij Empoli (met ook een bijrol voor Koopmeiners)#ZiggoSport #SerieA #EmpoliAtalanta pic.twitter.com/FdnMrt9BW1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 30, 2022

Vlak voor rust had Koopmeiners de marge moeten verdubbelen, maar dat lukte de linkspoot niet. Hij mocht vanaf elf meter aanleggen en zag zijn strafschop, die in het midden van het doel terecht had moeten komen, via de voeten van de keeper uit de doelmond wegstuiteren. Uiteindelijk kwam die misser Atalanta niet heel duur te staan, aangezien Ademola Lookman er in de tweede helft 0-2 van maakte en de wedstrijd toen wel beslist was.

Dat maakt dat la Dea in het spoor blijft van koploper Napoli. De achterstand bedraagt nu vijf punten en ploegen als AC Milan en Lazio kunnen zich nog tussen Atalanta en de lijstaanvoerder in nestelen.