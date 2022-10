Publiek bij Hondsrugderby is de grote verliezer na bloedeloos gelijkspel

Zondag, 30 oktober 2022 om 14:08 • Guy Habets

De Hondsrugderby tussen FC Emmen en FC Groningen is in een bloedeloos gelijkspel geëindigd. Scoren lukte beide ploegen niet en dus eindigde de burenruzie zoals hij begon: 0-0. In de eerste helft had de formatie van Dick Lukkien zaken moeten doen, hoewel de grootste kans van de wedstrijd voor de bezoekers was.

Na de 4-2 overwinning van FC Groningen op PSV zag trainer Frank Wormuth toch reden tot wijzigen. Zo keerde aanvoerder Joey Pelupessy weer terug in het elftal en stond Peter Leeuwenburgh onder de lat. Dat betekende reserverollen voor Luciano Valente en Jan de Boer, die vorige week nog aan de aftrap stonden. Vooral laatstgenoemde liet zich zien, maar moet Leeuwenburgh nu dus weer voor zich dulden in de pikorde. Bij Emmen stonden met Richairo Zivkovic en Keziah Veendorp twee spelers in de basis met een verleden bij Groningen.

De Hondsrugderby werd het beste begonnen door Emmen. De thuisploeg trok enthousiast ten aanval en kreeg, gesteund door een volle Oude Meerdijk, via Mark Diemers en Ole Romeny de eerste kansen van de wedstrijd. De grootste mogelijkheid voor rust was echter voor Groningen en had de openingstreffer op moeten leveren. Cyril Ngonge hoefde de bal alleen nog maar in een leeg doel te schieten na een actie over rechts van Florian Krüger, maar hij faalde jammerlijk.

Het niveau zakte na de pauze zienderogen. Emmen haalde bij lange na niet het niveau van de eerste helft en Groningen was niet in staat om heel veel beter te spelen dan ze al deden, hoewel het initiatief wel steeds meer bij de ploeg van trainer Frank Wormuth kwam te liggen. De uitgespeelde kansen waren echter zeer schaars en uiteindelijk leken beide ploegen een punt wel prima te vinden. Miguel Araujo was een minuut voor tijd nog het dichtst bij een treffer, maar zijn kopbal werd knap gepareerd.