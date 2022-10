‘Zeg niet dat ik beter ben dan De Ligt, maar ik speel elke week in dat systeem'

Zondag, 30 oktober 2022 om 12:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:43

Joël Veltman snapt wel dat Frank de Boer hem onlangs vergeleek met Matthijs de Ligt. De ex-trainer van de huidig verdediger van Brighton & Hove Albion betoogde afgelopen week dat Veltman veel ervaring heeft in het 5-3-2 systeem dat Louis van Gaal komend WK wil spelen, en daarom misschien wel een betere optie dan De Ligt zou zijn. Een aannemelijke redenatie, zo oordeelt Veltman. Mede daardoor heeft de stopper een dubbel gevoel bij het feit dat hij niet tot de voorselectie behoort voor komend WK.

Veltman, 28-voudig Oranje-international, stond niet op de 39-koppige lijst die Van Gaal vorige week bekendmaakte. "Ik vind dat een beetje raar", zei De Boer bij Viaplay.. "Als je er toch 39 selecteert, had je er ook veertig kunnen selecteren. Hij speelt in hetzelfde systeem als het Nederlands elftal. Als ik moet kiezen tussen Matthijs de Ligt en Joël Veltman op de plek waar Jurriën Timber nu speelt, is Veltman misschien wel beter op die plek. Hij speelt al heel lang op die positie. De Ligt staat links centraal bij Bayern. Hij had er best bij mogen zitten."

Veltman wordt door dezelfde streamingdienst gevraagd naar zijn mening over De Boers woorden. "Ik snap zijn beredenering", begint de stopper, "en het zou raar zijn als ik het daar niet mee eens was. Ik speel in dat systeem, en het gaat ook gewoon goed op Premier League-niveau (Veltman staat achtste met Brighton en won zaterdag nog met 4-1 van Chelsea, red.). Dat is denk ik het hoogste niveau qua competities. Ik ga niet zeggen dat ik beter ben dan De Ligt, echt niet, maar nogmaals: de beredenering dat ik het systeem zeker ken en dat week in week uit speel, ben ik met hem eens."

De voormalig Ajacied, die eind 2020 zijn laatste interland speelde, leeft dan ook in tweestrijd met het feit dat Van Gaal hem niet tot de beste 39 schaarde. "Ik zag het wel een beetje aankomen, de periodes daarvoor zat ik er ook niet bij. Dan moet je wel een beetje realistisch zijn", klinkt het eerlijk. "Aan de andere kant: het systeem en de prestaties die we daarmee behalen werken allemaal in mijn voordeel. Maar goed, hij maakt andere keuzes, dus dan moet ik daarmee dealen", aldus Veltman.