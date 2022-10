‘Van Gaal heeft me nog gewaarschuwd. Ik had beter naar hem moeten luisteren’

Zondag, 30 oktober 2022

Mark Parsons heeft in gesprek met The Athletic voor het eerst teruggeblikt op zijn ontslag als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. De 36-jarige Engelsman ging naar eigen zeggen 'zijn grootste klus ooit' aan door succestrainster Sarina Wiegman op te volgen, maar concludeert achteraf dat het niet de juiste match was. Ook 'de situatie-Jill Roord' komt aanbod in het interview, waar de media volgens Parsons een niet te miskennen rol in hebben gespeeld. Louis van Gaal had hem daarvoor al gewaarschuwd, aldus de ex-bondscoach.

Parsons werd in februari 2021 door de KNVB benaderd om Wiegman op te volgen, die aan de slag zou gaan bij de Engelse vrouwen. "Het was de moeilijkste job in het vrouwenvoetbal, ik sprong in het hol van de leeuw", zegt de jonge oefenmeester. Dat het allemaal niet zo uitpakte als de bond en hij gewild hadden, treft zijn collega's in ieder geval geen blaam, volgens Parsons. "Het was geen perfect fit. De staf heeft me geweldig geholpen bij de transitie. Ook de spelers committeerden zich aan het hele proces."

Dat Parsons medio augustus zijn congé kreeg, schrijft hij volledig toe aan de verloren kwartfinale op het afgelopen EK. Frankrijk stuurde titelverdediger Nederland daar met 1-0 naar huis. "Dat was het echte probleem. Ik heb me in tien jaar slechts twee keer zo gevoeld. Daar was niet het team te zien dat zich op die wedstrijd had voorbereid. De manier waarop we speelden stond geenszins symbool voor al ons werk", aldus de keuzeheer, die in totaal tien van zijn achttien wedstrijden aan het roer bij de Leeuwinnen won.

Ook het veelbesproken interview met Roord komt ter sprake. De middenvelder was in een interview met De Volkskrant kritisch op de werkwijze van Parsons, wat flink werd uitvergroot door de media, aldus de ex-bondscoach. "Quotes worden uit hun verband gerukt." Hij voegt toe: "De Nederlandse media zijn interessant. Louis van Gaal waarschuwde me al toen ik hem en zijn assistenten voor het eerst ontmoette. 'Mark, denk geen seconde dat je de Nederlandse media aan je zijde gaat krijgen. Dat lukt de Nederlandse coaches al niet, laat staan de eerste buitenlandse coach in vijftig jaar.'"

Parsons werd na zijn ontslag al gauw opgevolgd door Andries Jonker, die zich met de Leeuwinnen wist te plaatsen voor komend WK. Daarin is Nederland gekoppeld aan onder meer de Verenigde Staten, waarin het in 2019 nog de WK-finale van verloor. Vietnam is het derde land in Groep E, terwijl de laatste groepsgenoot nog uit een play-offronde rolt, die in februari plaatsvindt. Het WK gaat op 20 juli van start.