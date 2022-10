Terugkeer in de Eredivisie behoorde tot de mogelijkheden voor Fred Grim

Zondag, 30 oktober 2022 om 11:07 • Guy Habets • Laatste update: 11:48

Fred Grim was in beeld om Thomas Letsch op te volgen als trainer bij Vitesse. Dat doet hij uit de doeken tijdens Goedemorgen Eredivisie. De oefenmeester werd benaderd door de Arnhemse club, maar daar werd uiteindelijk geen vervolg aan gegeven. Vitesse ging uiteindelijk met Phillip Cocu in zee en Grim heeft nog steeds geen club.

Letsch vertrok een aantal weken geleden naar VfL Bochum en Vitesse moest halsoverkop op zoek naar een nieuwe trainer. Er werden een aantal coaches benaderd en Grim was daar een van. "Vitesse heeft mij toentertijd wel gevraagd inderdaad", reageert hij. "Ze zijn alleen nooit echt concreet geworden. Uiteindelijk kan ik er ook niet echt van balen, omdat ik nooit een voorstel van ze heb gekregen. Ik ben in ieder geval wel klaar om weer bij een mooie club aan de slag te gaan."

Grim werd begin 2022 ontslagen bij Willem II na een reeks slechte resultaten. De voormalig doelman, die vermoedt dat algemeen directeur Martin van Geel de aanstichter van zijn ontslag is geweest, wordt ook genoemd bij SC Cambuur. Daar kan hij niets over kwijt. "Ik ben niet benaderd, dus dan lijkt het me ook niet verstandig om daar veel over te zeggen", reageert Grim op vragen van Hans Kraay junior over een dienstverband in Leeuwarden.

Zes jaar geleden was Grim al bijna trainer van Cambuur. Foeke Booy, technisch directeur van de club uit Friesland, zei op televisie al dat hij rond dacht te zijn met de coach. Het liep echter anders. "Dat moment achtervolgt me een beetje", reageert Grim, die na de uitspraken van Booy als assistent bij Sparta Rotterdam tekende. "Ik heb nooit mijn jawoord gegeven, want er waren drie opties. Ik zei tegen Foeke dat ik het hem zondagmiddag zou laten weten en uiteindelijk koos ik voor Sparta."