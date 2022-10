Ronaldo wordt beloond door Ten Hag met basisplaats in de Premier League

Zondag, 30 oktober 2022 om 16:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:51

De opstelling van Manchester United voor het duel met West Ham United is bekend. Erik ten Hag kiest ervoor om Cristiano Ronaldo opnieuw in de basis te posteren, nadat de Portugees ook al vanaf het eerste fluitsignaal mocht starten in de Europa League-wedstrijd tegen Sheriff Tiraspol (3-0 winst). Tyrell Malacia wordt tegelijkertijd door manager Ten Hag weer naar de bank verwezen. Het Premier League-duel met West Ham vangt om 17.15 uur op Old Trafford aan.

Ronaldo werd donderdag na zijn tijdelijke verbanning direct weer in de basis gezet tegen Sheriff, en bekroonde dat met het slotakkoord. De Portugese steraanvaller behoudt nu het vertrouwen van Ten Hag, waardoor Jadon Sancho genoegen moet nemen met een reserverol. Ronaldo vormt een voorhoede met Marcus Rashford en Anthony Elanga, die de geblesseerde Antony vervangt.

Ten Hag houdt het middenveld in stand, maar voert in zijn defensie wel twee wijzigingen door. Malacia wordt geslachtofferd door de 52-jarige Tukker: Luke Shaw speelt in zijn plaats. Harry Maguire krijgt de voorkeur boven Victor Lindelöf en neemt tevens de aanvoerdersband van Fernandes over. Het middenveld bestaat opnieuw uit de Portugees, Christian Eriksen en Casemiro. Dat betekent ook dat Donny van de Beek op de bank begint.

Manchester United kan zondag op Old Trafford de vijfde plek overnemen van Chelsea, dat een dag eerder roemloos met 4-1 ten onder ging bij Brighton & Hove Albion. The Red Devils zijn al zeven duels op rij ongeslagen en hopen daar tegen de Londense bezoekers een achtste aan toe te voegen. West Ham is wat dat betreft bezig aan een stuk wisselvalliger seizoen. Het team van David Moyes staat momenteel op een dertiende plek, nadat het afgelopen jaargang nog knap zevende eindigde.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Maguire, Martínez, Shaw; Casemiro, Eriksen, Fernandes; Elanga, Rashford, Ronaldo.

Opstelling West Ham United: Fabianski; Kehrer, Dawson, Zouma, Cresswell; Rice, Soucek, Bowen, Downes, Benrahma; Scamacca.