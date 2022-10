Zege op Arsenal geeft Van Nistelrooij toch reden tot aanpassingen bij PSV

Zondag, 30 oktober 2022 om 13:05 • Guy Habets • Laatste update: 13:40

De opstelling van PSV voor de thuiswedstrijd tegen NEC is bekend. Ruud van Nistelrooij, de trainer van de Eindhovenaren, voert een aantal wijzigingen door ten opzichte van het met 2-0 gewonnen Europa League-treffen met Arsenal. Luuk de Jong, die met een assist en een goal de grote man was in de tweede helft, staat bijvoorbeeld aan de aftrap. Ook Armando Obispo en Jordan Teze mogen het weer proberen.

Donderdagavond beleefde het Philips Stadion een geweldige avond. Arsenal, de koploper van de Premier League, werd opzij gezet door de Eindhovenaren en dus zal Van Nistelrooij weinig redenen hebben gezien om aanpassingen te doen aan zijn elftal. Toch deed hij dat, want er staan drie andere spelers aan de aftrap in vergelijking met het Europese treffen. De basisplaats voor De Jong, die met een assist en een goal geweldig inviel tegen Arsenal, is geen verrassing.

Achterin maakte Jarrad Branthwaite een prima indruk tegen the Gunners, maar toch mag de Engelsman niet blijven staan. Obispo keert terug in de basis en vormt samen met André Ramalho, Phillipp Mwene en Jordan Teze de achterhoede. Laatstgenoemde vervangt Philipp Max. Joey Veerman, die scoorde tegen Arsenal, staat opnieuw op het middenveld en speelt daar samen met Xavi Simons en Érick Gutiérrez, terwijl Ibrahim Sangaré op de bank zit. De vleugels worden bemand door Cody Gakpo en Anwar El Ghazi en Walter Benítez verdedigt het Eindhovense doel.

Tegenstander NEC komt met een aangepaste formatie naar Eindhoven. Trainer Rogier Meijer is niet tevreden over zijn aanvallers en kiest nu voor het duo Oussama Tannane-Elayis Tavsan. Dat zijn geen pure spitsen, maar zij moeten met hun snelheid en techniek voor problemen zorgen in de defensie van PSV. Philippe Sandler maakt daarnaast zijn rentree in de basis. De centrale verdediger kampte lang met blessureleed, maar is nu hersteld.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Obispo, Ramalho, Mwene; Gutiérrez, Veerman, Simons; El Ghazi, De Jong, Gakpo.

Opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Sandler, Márquez, Verdonk, El Karouani; Proper, Schöne, Mattsson; Tannane, Tavsan.