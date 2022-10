Dumfries en De Ligt reageren: moeten zij en Van Gaal vrezen voor het WK?

Zondag, 30 oktober 2022

Denzel Dumfries en Matthijs de Ligt hoeven vermoedelijk niet te vrezen voor hun WK-deelname. Het duo, dat onder Louis van Gaal doorgaans verzekerd is van een plek bij de Oranje-selectie, kwam zaterdag niet ongeschonden uit het competitieweekend, maar heeft inmiddels al een update gegeven over hun stand van zaken. Dumfries geeft op Instagram aan dat er niets aan de hand is, terwijl De Ligt ook niet verwacht serieuze schade te hebben opgelopen.

Op slag van rust in het duel met FSV Mainz 05 (6-2 winst) greep De Ligt naar zijn linkerbovenbeen. De voormalig Ajacied bleef dan ook in de kleedkamer achter voor het tweede bedrijf. Dat was echter uit voorzorg, liet De Ligt na afloop weten. "Ik geloof niet dat het iets ernstigs is", verklaarde de 24-jarige stopper tegenover AZ. Dienstdoende verslaggever Maximilian Koch wist aan te vullen dat De Ligt zondag scans zal ondergaan, die zullen uitwijzen hoe erg hij er daadwerkelijk aan toe is. De kans bestaat dat trainer Julian Nagelsmann hem zal sparen voor het Champions League-duel met Internazionale komende dinsdag.

Ook het meespelen van Dumfries in dat duel is nog allerminst zeker. De vleugelverdediger van Inter kreeg voorafgaand aan het treffen met Sampdoria (3-0 winst) een tik op zijn enkel, waarna hij kermend naar de grond ging. Dumfries kon daarop wel aan het startsignaal verschijnen, maar liet zich tien minuten voor tijd ogenschijnlijk aangeslagen wisselen. Op Instagram maakte Dumfries echter aan alle onzekerheid een einde met een reactie op een bezorgde fan. "Met mij gaat het goed, geen problemen. Bedankt", schreef de verdediger.

Zowel De Ligt als Dumfries lijkt, mits fit, een zekerheidje voor de WK-selectie van Van Gaal. Dumfries is doorgaans de meest rechterman in het 5-3-2 systeem van de keuzeheer, terwijl De Ligt samen met Stefan de Vrij het meest voor de hand liggende alternatief is voor 'het rechterdeel van de Oranje-verdediging', bestaande uit Jurriën Timber en Virgil van Dijk. De Ligt staat momenteel op 38 interlands, terwijl Dumfries er in eentje minder meedeed.