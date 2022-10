Crisis bij Liverpool: Summerville beëindigt ongekende statistiek van Van Dijk

Zondag, 30 oktober 2022 om 09:12 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:02

Er is zaterdag een einde gekomen aan een meer dan noemenswaardige statistiek van Virgil van Dijk. Nog nooit werd Liverpool in eigen huis verslagen in een Premier League-wedstrijd wanneer de 31-jarige stopper meedeed. Crysencio Summerville maakte zaterdag een einde aan die reeks, door Leeds United in de 89ste minuut een overwinning te bezorgen op Anfield. Zeventig wedstrijden lang hield Van Dijk het vol.

Op 22 januari 2018 maakte de captain van het Nederlands elftal zijn 'Anfield-debuut' in de Premier League. Toen speelden the Reds met 2-2 tegelijk tegen Tottenham Hotspur. Tot zaterdag speelden Van Dijk en Liverpool daarna nog 69 thuiswedstrijden in competitieverband, waarvan er 59 gewonnen werden en tien geremiseerd. Summerville maakte zaterdag echter hardhandig korte metten met die ongeslagen reeks.

Bovendien was Liverpool bezig aan een andere imposante serie resultaten. De selectie van Jürgen Klopp had in eigen huis al sinds maart 2021 niet meer verloren in Premier League-verband, ongeacht of Van Dijk meedeed. Chelsea was destijds met 0-1 te sterk. Sindsdien werden er 22 wedstrijden gewonnen en zeventien gelijkgespeeld.

Het sneuvelen van beide reeksen illustreert de povere vorm waarin Liverpool verkeert. De runner-up van afgelopen seizoen wist deze Premier League-jaargang nog slechts vier van de twaalf wedstrijden te winnen en bivakkeert momenteel op de negende plaats. Daarmee staat het team van Klopp liefst dertien punten achter op koploper Manchester City. In de Champions League gaat het Liverpool meer voor de wind. Met twaalf punten uit vijf groepswedstrijden is de Engelse grootmacht al verzekerd van overwintering.