Jarige Summerville krijgt het volmaakte cadeau op Anfield: ‘Deze wordt speciaal’

Zondag, 30 oktober 2022 om 08:34 • Tom Rofekamp

Crysencio Summerville ontpopte zich zondag tot held van Leeds United door in de 89e minuut de winnende treffer tegen Liverpool binnen te schieten (1-2). Het was de tweede wedstrijd op rij waarin de vleugelspits tot scoren kwam, en misschien nog wel belangrijker, het perfecte verjaardagscadeau. Summerville wordt zondag namelijk 21 jaar.

Bij een 1-1 stand op Anfield gaf Wilfried Gnonto de bal vanaf links voor. De bal belandde via Patrick Bamford voor de voeten van Summerville, die controleerde en de bal in de verre hoek langs Alisson Becker punterde. De Rotterdammer had nauwelijks in de gaten wat hem overkwam, zo vertelde hij achteraf tegen Sky Sports. "Wanneer je in de zestien bent, moet je snel denken. Het gebeurde gewoon", aldus een dolblije Summerville.

?? WAT. EEN. MOMENT!



Wat een prachtig moment voor Crysencio Summerville! In de 89e minuut scoort de Nederlander de 1-2, waardoor Leeds United wint op Anfield! #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/8U80LpCmbN — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 29, 2022

Een beter verjaardagscadeau kon de nummer 10 van Leeds zich dan ook niet wensen. "Het was een fantastisch moment voor mij en mijn familie. Scoren op Anfield, dat is een groot moment. Toen ik als klein jongetje voor Feyenoord speelde, droomde ik altijd van spelen in de Premier League. Scoren op Anfield is een gewoon droom voor ieder kind, ik kan mijn gevoel nu gewoon niet beschrijven."

Hoewel de familie van Summerville op het moment suprème niet in het stadion aanwezig was, zal het huzarenstukje zondag uitgebreid besproken worden onder het genot van een stukje taart. "Ze zijn thuis in Nederland, maar ik zal ze morgen bezoeken", beaamde Summerville. "It's gonna be some birthday, innit?", suggereerde de verslaggever van Sky Sports. "Ja, deze gaat speciaal worden", lachte de jarige.