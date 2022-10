VZ 5: Lewandowski en Summerville matchwinners bij zeges in extremis

Zondag, 30 oktober 2022 om 00:00 • Laatste update: 00:13

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Robert Lewandowski bevrijdt ploeterend Barcelona diep in blessuretijd

Robert Lewandowski heeft Barcelona zaterdagavond ternauwernood een overwinning bezorgd. Op bezoek bij Valencia zorgde de Poolse doelpuntenmachine in de 93ste minuut voor de beslissing: 0-1. Daardoor neemt Barça in ieder geval tijdelijk de koppositie over van Real Madrid, dat zondagmiddag nog in actie komt tegen Girona.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lees hier meer over de ontsnapping van Barcelona op bezoek bij Valencia.

Lionel Messi onderstreept bloedvorm met afstandsschot en waanzinnige assist

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond een nipte overwinning geboekt in de Ligue 1. In het Parc des Princes was het team van trainer Christophe Galtier met 4-3 te sterk voor Troyes AC. Een hoofdrol was weggelegd voor Lionel Messi, die met een raak afstandsschot en een fenomenale assist een belangrijk aandeel had in twee doelpunten. Neymar, Kylian Mbappé en Carlos Soler kwamen eveneens tot scoren.

Lees hier meer over de doelpuntrijke zege van Paris Saint-Germain.

‘Topclub meldt zich na mislukte onderhandelingen wederom voor Depay’

Juventus gaat in de winterse transferperiode een nieuwe poging wagen om Memphis Depay binnen te halen, zo meldt de Spaanse sportkrant Sport. Geheel verrassend is dat nieuws niet te noemen, daar de spits van het Nederlands elftal afgelopen zomer ook al in de nadrukkelijke belangstelling stond van de club uit Turijn. Depay twijfelde toen echter dusdanig lang, dat la Vecchia Signora doorschakelde en koos voor Arkadiusz Milik.

Klik hier voor meer details over het transfergerucht omtrent Memphis Depay.

Summerville is matchwinner tegen Liverpool in minuut 89 en trekt shirt uit

Liverpool heeft zaterdagavond enigszins verrassend verloren van Leeds United: 1-2. Crysencio Summerville was de grote held van de bezoekers met het winnende doelpunt in de 89ste minuut. De thuisploeg kwam nog terug van een blunder van Alisson in de beginfase, maar dat was niet voldoende om de nederlaag te voorkomen. Liverpool blijft door de late dreun tegen Leeds, met ook een basisplaats voor Pascal Struijk, op de teleurstellende negende plaats in de Premier League steken.

Hier lees je meer over de heldenrol van Crysencio Summerville tegen Liverpool.

Dumfries valt uit bij eenvoudige overwinning Internazionale; De Vrij scoort

Denzel Dumfries is zaterdagavond met een ogenschijnlijke beenblessure uitgevallen in het duel tussen Internazionale en Sampdoria. De Milanezen wonnen het duel overtuigend met 3-0 dankzij doelpunten van Stefan de Vrij, Nicolò Barella en Joaquín Correa. Door de overwinning klimmen i Nerazzurri over AS Roma heen en staan ze vijfde. Sampdoria staat achttiende en kent dus serieuze degradatiezorgen.

Meer over het uitvallen van Denzel Dumfries en de goal van Stefan de Vrij lees je hier