Robert Lewandowski bevrijdt ploeterend Barcelona diep in blessuretijd

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 23:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:28

Robert Lewandowski heeft Barcelona zaterdagavond ternauwernood een overwinning bezorgd. Op bezoek bij Valencia zorgde de Poolse doelpuntenmachine in de 93ste minuut voor de beslissing: 0-1. Daardoor neemt Barça in ieder geval tijdelijk de koppositie over van Real Madrid, dat zondagmiddag nog in actie komt tegen Girona.

Barcelona wist woensdagavond voorafgaand aan het treffen met Bayern München al dat het veroordeeld was tot het spelen van Europa League-voetbal. De Catalanen gingen vervolgens eerloos ten onder in de Champions League. In eigen huis moest Barça een pijnlijke 0-3 nederlaag slikken tegen Bayern München. Ten opzichte van dit Champions League-duel wijzigde Xavi zijn basiself op drie posities. Onder meer Ansu Fati keerde terug in de basis, terwijl de oefenmeester opnieuw een basisplaats had ingeruimd voor Frenkie de Jong. Bij Valencia mocht Justin Kluivert zich ook vanaf het eerste fluitsignaal laten zien.

Lewandowski strikes late ?? In de blessuretijd is het dan eindelijk voor Barcelona en natuurlijk is het Lewandowski ??#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaBarca pic.twitter.com/yJRwgmSFjR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 29, 2022

Beide ploegen hadden de zaken tijdens de openingsfase in defensief opzicht goed voor elkaar. Toch kreeg Fati na een klein kwartier dankzij een ragfijne steekpass van Pedri de uitgelezen kans om de ban voor Barcelona te breken. De uitkomende doelman Giorgi Mamardashvili bracht echter met zijn gezicht redding. Los Che hadden tot dan toe nog weinig laten zien. De thuisploeg beperkte zich tot verdedigen en moest hierop een domper verwerken, nadat aanvalsleider Edinson Cavani geblesseerd de strijd diende te staken.

Barça deelde in het Mestalla nieuwe waarschuwingen uit. Zo zag Fati een streep door zijn treffer gezet worden vanwege buitenspel en kopte Lewandowski op aangeven van Jordi Alba op de paal. Op slag van rust moest ook Xavi noodgedwongen een wissel doorvoeren toen Eric García, die de voorkeur kreeg boven Marcos Alonso, uitviel met een liesblessure. Valencia besloot in de tweede helft van strijdplan te veranderen en kroop direct meer uit zijn schulp. Het resulteerde erin dat Barcelona met de schrik vrijkwam bij een afgekeurde treffer van Samuel Lino. Marcos André toucheerde eerder in de aanval de bal met zijn hand, waardoor de 0-0 op het scorebord bleef staan.

Met Gavi, Raphinha en Ferran als invallers binnen de lijnen voor Fati, Sergio Busquets en de tegenvallende Ousmane Dembélé ging Xavi op jacht naar een goed resultaat. Het sorteerde alleen niet direct het gewenste effect. Het duel leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar Ferran kreeg in de slotfase alsnog dé kans om zijn voormalig werkgever in rouw te dompelen. Pedri zette voor, waarna de aanvaller de bal voor het intikken had. Ferran hielp de reuzenkans echter om zeep door van dichtbij de bal eerst met zijn standbeen te raken. Het was Lewandowski die de Catalanen in blessuretijd toch nog bevrijdde door op aangeven van Raphinha met een uiterste inspanning voor de 0-1 te zorgen.