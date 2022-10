Go Ahead Eagles breidt ongeslagen status uit meldt zich in middenmoot

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 23:03 • Rian Rosendaal

Go Ahead Eagles heeft de weg naar boven gevonden. De club uit Deventer won zaterdagavond met 3-1 van Excelsior en is hierdoor zeven wedstrijden op rij ongeslagen in de Eredivisie. Go Ahead stijgt door de derde overwinning van dit seizoen naar de tiende plaats. Het verliezende Excelsior, vorige week nog met 2-1 te sterk voor AZ, staat een plaatsje lager en is de voorlopige nummer elf.

De aanvallende intenties van Go Ahead werden al in de zevende minuut zichtbaar. Philippe Rommens bevond zich in kansrijke positie, al werd de bedrijvige middenvelder gedwarsboomd door doelman Stijn van Gassel. In de minuten daarna beet Excelsior van zich af met inzetten van Lazaros Lamprou en Bobby Adekanye die tweemaal niet in staat was om Van Gassel te verrassen. Naarmate de eerste helft vorderde werden de kansen schaarser voor beide clubs. Yassin Ayoub deed een dappere poging na bijna een halfuur spelen, maar zijn schot zorgde niet voor gevaar. Kort voor het rustsignaal wist Go Ahead in een kort tijdsbestek toch tweemaal het net te vinden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Willum Willumsson zette zelf de actie op, om vervolgens zelf voor de 1-0 te zorgen. Grote vreugde in de sfeervolle Adelaarshorst. Drie minuten voor rust konden de fans van Go Ahead wederom juichen toen Adekanye de 2-0 op het scorebord liet verschijnen. Een flinke opsteker voor the Eagles en een forse domper voor Excelsior. De Rotterdammers hadden het kort na rust weer spannend kunnen maken, ware het niet dat Lamprou een grote kans onbenut liet. De alerte doelman Jeffrey de Lange hield zijn doel dus schoon. Waar Excelsior niet scoorde, daar kwam Go Ahead na een uur spelen op 3-0. De ingevallen Maxime Awoudja liet zich verrassen door Isac Lidberg, die beheerst afrondde en het thuispubliek wederom liet juichen.

Excelsior bracht de achterstand in de 72ste minuut nog wel terug tot 3-1. Lamprou kopte namelijk raak uit een hoekschop van de Rotterdammers. De doelpuntenmaker werd gelijk afgelost door Mike van Duinen. Verder liet Go Ahead het niet komen in de slotfase in Deventer. Er werd nog het nodige gewisseld bij beide teams en Lidberg zag een hard schot naast het doel van Excelsior verdwijnen. De thuisploeg doorstond de vijf minuten aan blessuretijd ook zonder problemen en heeft hierdoor aansluiting met de middenmoot in de Eredivisie.