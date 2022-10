Summerville is matchwinner tegen Liverpool in minuut 89 en trekt shirt uit

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 22:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:32

Liverpool heeft zaterdagavond enigszins verrassend verloren van Leeds United: 1-2. Crysencio Summerville was de grote held van de bezoekers met het winnende doelpunt in de 89ste minuut. De thuisploeg kwam nog terug van een blunder van Alisson in de beginfase, maar dat was niet voldoende om de nederlaag te voorkomen. Liverpool blijft door de late dreun tegen Leeds, met ook een basisplaats voor Pascal Struijk, op de teleurstellende negende plaats in de Premier League steken.

Liverpool, met opnieuw een basisplaats voor de tegen Ajax trefzekere Harvey Elliott, kende een ongelukkige start op Anfield. Joe Gomez speelde de bal in de vierde minuut vanaf de rechterkant terug op Alisson, die half uitgleed en daardoor niet meer kon voorkomen dat Rodrigo voor een leeg doel kon scoren: 0-1. Heel lang duurde het chagrijn bij de thuisclub niet. Tien minuten na de uitglijder van Alisson trok Salah de stand gelijk. Een voorzet vanaf de linkerkant van de zestien vloog over Fabinho heen, om vervolgens bij de Egyptische aanvaller terecht te komen. Met een rake kopbal tekende Salah voor zijn vierde doelpunt van dit Premier League-seizoen.

???? Alisson op schaatsen De doelman van Liverpool glijdt weg na de terugspeelbal van Joe Gomez. Rodrigo profiteert optimaal van deze mogelijkheid en zet Leeds United op voorsprong. Live: https://t.co/DU99CIqSeZ#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/zfpGCxDfD3 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 29, 2022

Met ruim twintig minuten op de klok kwam Liverpool goed weg. Rasmus Kristensen vond Brenden Aaronson met een afgemeten voorzet vanaf rechts en de Amerikaanse middenvelder had pech met zijn inzet tegen de lat. In de minuten daarna redde Alisson op een schot van Jack Harrison en schoot Kristensen naast na een afvallende bal uit een vrije trap voor Leeds. Darwin Núñez kwam in het eerste halfuur nauwelijks in het stuk voor, al moest doelman Illan Meslier redding brengen met zijn voet toen de aanvaller van dichtbij probeerde te scoren. Een minuut voor het rustsignaal kwam Leeds goed weg toen een van richting veranderde voorzet van Robertson maar net naast het doel van Meslier vloog.

Voor Rodrigo, maker van het openingsdoelpunt op Anfield, zat de wedstrijd er zeven minuten na rust op. Manager Jesse Marsch haalde de Braziliaan naar de kant en bracht de frisse Patrick Bamford binnen de lijnen. Bij Leeds liet de als vleugelaanvaller opererende Crysencio Summerville zich in de tweede helft veel meer gelden. De voormalig Feyenoorder bediende Kristensen op maat, al was Virgil van Dijk er op tijd bij om erger voor Liverpool te voorkomen. De ploeg van manager Jürgen Klopp had duidelijk veel moeite met het aanvalsspel van het dappere Leeds. Desondanks keken the Whites met nog ruim twintig minuten te spelen bijna tegen een achterstand aan. Meslier redde echter zeer bekwaam op schoten van , die alleen op de doelman af kon stormen, en Jordan Henderson.

?? Salah brengt Liverpool weer op gelijke hoogte Salah stelt snel orde op zaken voor Liverpool tegen Leeds United. Na de voorzet van Robertsen volleert de Egyptenaar van dichtbij raak. Live: https://t.co/DU99CIqSeZ#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/eh9VNbdUQv — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 29, 2022

Liverpool nam geen genoegen met slechts een punt en verhoogde de druk in de slotfase. Bij Leeds was er het debuut in de Premier League voor de achttienjarige aanvaller Wilfried Gnonto, die de moegestreden Harrison afloste. Salah deed er ondertussen alles aan om zijn ploeg aan het winnende doelpunt te helpen. De sterspeler uit Egypte was echter vaak ongelukkig in zijn passing en met zijn schoten. Ook Núñez had niet het geluk aan zijn zijde. De miljoenenaankoop leek tien minuten voor tijd dan eindelijk te scoren, maar het was de uitblinkende Meslier die zijn schot uit de bovenhoek ranselde.

In de slotfase vielen voor beide doelen kansen te noteren. Invaller Bamford liet de bal van zijn voet glijden na een voorzet van Summerville, waardoor Henderson redding kon brengen voor Liverpool. Kort daarna legde Núñez de bal klaar voor Roberto Firmino, die te zacht schoot en Meslier dus niet kon verrassen. De Franse keeper bleef tot het laatste fluitsignaal scherp en wist ook Salah vier minuten voor tijd van scoren af te houden. Een minuut voor tijd ontpopte Summerville zich tot held van Leeds en de meegereisde fans. Een aanval over links kwam via Bamford terecht bij de aanvaller, die niet nadacht, de Liverpool-defensie dolde en uithaalde. Zijn schot in de verre hoek kon niet meer worden tegengehouden door Alisson: 1-2. Summerville was door het dolle heen en trok uit blijdschap zijn shirt uit, wat hem op een gele kaart kwam te staan. De matchwinner werd gelijk gewisseld bij Leeds, dat standhield en een prachtige zege uit het vuur wist te slepen.

?? WAT. EEN. MOMENT! Wat een prachtig moment voor Crysencio Summerville! In de 89e minuut scoort de Nederlander de 1-2, waardoor Leeds United wint op Anfield! #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/8U80LpCmbN — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 29, 2022