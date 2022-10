Dumfries valt uit bij eenvoudige overwinning Internazionale; De Vrij scoort

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 22:38 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:42

Denzel Dumfries is zaterdagavond met een ogenschijnlijke beenblessure uitgevallen in het duel tussen Internazionale en Sampdoria. De Milanezen wonnen het duel overtuigend met 3-0 dankzij doelpunten van Stefan de Vrij, Nicolò Barella en Joaquín Correa. Door de overwinning klimmen i Nerazzurri over AS Roma heen en staan ze vijfde. Sampdoria staat achttiende en kent dus serieuze degradatiezorgen.

Inter-trainer Simone Inzaghi had basisplaatsen in hus voor André Onana, De Vrij en Dumfries. Laatstgenoemde stond als rechtervleugelverdediger opgesteld in een 3-5-2-opstelling, waarin Edin Dzeko en Lautraro Martínez de spitsen van dienst waren. Francesco Acerbi begon op de reservebank, terwijl ook Romelu Lukaku, die midweeks nog trefzeker was in het Champions League-duel met Viktoria Plzen (4-0), op de bank moest plaatsnemen. Aan de kant van Sampdoria had voormalig Heerenveen-middenvelder Filip Djuricic een basisplaats. Onder meer Jeison Murillo, die twee seizoenen het shirt van Inter droeg, zat op de bank bij de ploeg uit Genua, waar Fabio Quagliarella ontbrak.

???????????? ???? ???????? ?? De verdediger van Inter laat weer eens zien een uitstekende kopper te zijn ??#ZiggoSport #SerieA #InterSampdoria pic.twitter.com/PN2EdjPHQz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 29, 2022

Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam van de voet van Dzeko. Het schot van de Bosniër kon Sampdoria-doelman Emil Audero echter niet verontrusten. Nadat Milan Skriniar vervolgens uit een hoekschop over kopte, was De Vrij in de 21e minuut wel trefzeker. Hakan Calhanoglu schilderde een hoekschop op het hoofd van de Nederlander, die directe tegenstander Alex Ferrari de baas was en vervolgens overtuigend raak kopte: 1-0. Na ruim een half uur was Federico Dimarco dicht bij de 2-0, maar zijn schot schampte de paal. Toch wist de thuisploeg die 2-0 alsnog voor rust aan te tekenen. Alessandro Bastoni had een een schitterende diepe pass van achteruit in huis, waarmee hij Nicolò Barella vond. De technisch begaafde middenvelder zette een paar stappen richting doel en knalde met zijn rechterwreef hard binnen.

Nicolò Barella ?? De Italiaanse middenvelder knalt overtuigend raak. Inter met een comfortabele voorsprong de rust in ??#ZiggoSport #SerieA #InterSampdoria pic.twitter.com/crx5i7Awrv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 29, 2022

Vlak na rust was Martínez dicht bij de 3-0. De spits ontving een pass van Dimarco, waarna het schot van de Argentijn net naast de rechterpaal belandde. Een minuut later dacht ook collega-spits Dzeko de marge naar drie te vergroten. De Bosniër draaide goed weg van zijn directe tegenstander en zag zijn schot richting de verre hoek nog maar net gekeerd worden door Audero. Sampdoria had aanvallend niets in te brengen tegen het dominante Inter, waar Lukaku 25 minuten voor tijd Martínez verving. Ook Correa werd in het veld gebracht en hij zette in de 73e minuut een prachtige rush in vanaf het middenveld, werd niet aangepakt en haalde verwoestend uit: 3-0. In de slotfase moest Dumfries worden vervangen door Raoul Bellanova, nadat de Nederlander veel last had van een ogenschijnlijke beenblessure.

Wedstrijd op slot ??



Inter lijkt de zege definitief veilig te stellen. Joaquin Correa met de fraaie 3-0 ??#ZiggoSport #SerieA #InterSampdoria pic.twitter.com/B5vbedgvQ5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 29, 2022